150 kilos de basura menos en el Guadiana

Alas diez y media se bajaron del autobús cincuenta estudiantes de los institutos de Mérida. Gorras, guantes y colección de bolsas para limpiar el río.

Se organizaron rápido. Grupo de tres o cuatro por el camino que sale junto a la antigua fábrica de grasas de El Prado. Enfilaron por la cabaña de pescadores y siguieron en paralelo al Guadiana y el polígono. Recogieron botellas de plástico, restos de comida podrida, cajas, cartones o servilletas. También latas de conserva y botellas de cristal. Geles que toman los ciclista y latas de material de los pescadores.

En menos de tres horas, las cuadrillas cogieron del suelo 150 kilos de basura. Lo saben porque la pesaron y la separaron luego.

No está limpio el entorno del Guadiana en Mérida.

La zona que patearon ayer los chicos ejerce de cordon umbilical del Guadiana con la ciudad por un costado. Por allí coinciden pescadores, ciclistas, paseantes o grupos de senderistas. Hay hasta sillas y mesas viejas que sirven de salón imprisado en algunos parajes. El camino del albergue está salpicado de montones de cenizas de fogatas recientes. Sobremesa al aire libre y el suelo sucio practican algunos allí.

Recibió en el río a los voluntarios el alcalde. Pidió conciencia crítica Antonio Rodríguez Osuna porque mucha culpa de lo que ocurre en los océanos contaminados la tienen los que viven junto a los ríos.

En los últimos meses se han reproducido las batidas didáctica de limpieza como la de ayer en otros extremos de la ciudad. Cornalvo, Proserpina, el camino de San Antonio o el Berrocal, cerca de Alange, también se han limpiado con voluntarios. Hay mucha presión sobre el tramo urbano del Guadiana.

Entre los técnicos ambientales que acompoñaron ayer a los chicos estaba Lara Carrasco, de la asociación Chelonia. Representa a una oenegé internacional que ejecuta programas de conservación e investigación por distintos países.

Desde el 2018 colaboran con Coca Cola promoviendo campañas de limpieza por los ríos de España. «Llevamos ya cuatro años concienciando para que cada uno sea responsable de la parte que tiene en el problema de las basuras marinas». Explicó la responsable de Chelonia a los voluntarios que los desechos del mar tienen su origen en realidad en actividades que se hace en tierra firme. Cuando un ciclista, un pescador o un senderista deja las botellas en el Guadiana está también contaminando en alta mar. De ahí que al programa de ayer de Mérida le llamaran Mares Circulares, por el carácter cíclico que tiene la contaminación.

Los voluntarios no solo recogieron, también aprendieron a separar entre vídrios, plásticos o cartón para reintroducir luego en las cadenas de reciclajes de cada material. En la asociación Chelonia defienden este tipo de batidas por lo efectiva que resultan para los participantes. Cuando se ponen los guantes y recogen son más conscientes del volumen real de basura que esconde el Guadiana. El año pasado, por ejemplo, se sorprendieron al pesar. En un par de horas habían conseguido trescientos kilos .

Ayer ocurrió algo parecido. Estuvieron en una zona donde a simple vista no se ve mucha, pero en poco tiempo llenaron las bolsas que le dieron los técnicos de Chelonia.

Se toparon con los jóvenes voluntarios muchos pescadores y paseantes que pasaban a esa hora por el Guadiana. Incluso se sumaron de forma espontánea al ver cómo los demás limpiaban.

Entre los que se integró y acumuló basura para que la recogieran luego con las bolsas, José Miguel Expósito. Pescador veterano y paseante diario por el camino de El Prado. Aprovechó para defender a su gremio, a los que muchos culpan de la basura que dejan en ese tramo de Mérida. «Los más interesados en tener esto limpio somos nosotros. Y en cualquier concurso que se organiza se descalifica al que no deja el puesto como lo encontró. No somos los pescadores los que ensuciamos el Guadiana». Achaca Expósito a que cada vez hay más envases de geles que llevan los deportistas en el camino, por eso pide a los que van hasta allí en bici o corriendo que no los tiren al suelo cuando se hidratan. Y repite el mensaje para los que van por El Berrocal en dirección a Alange. «Los fines de semana te encuentras los restos de un botellón».

