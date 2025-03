617 kilómetros en silla hasta Santa Eulalia

A. GILGADO Viernes, 15 de julio 2022, 07:27 Comenta Compartir

Se bebió el tercio de Cruzcampo de un trago en cuanto se refugió a la sombra del atrio de Santa Eulalia. Cualquier creativo hubiera enmarcado su cara de felicidad para el anuncio del verano. Un charco de sudor sobre la silla de ruedas eléctrica a la una y media de la tarde. Casi sin sombra desde que salieron de Torremejía. Comidos por el sol y por la sed, José Ignacio Fernández y Rubén Zulueta tuvieron ayer un modesto homenaje en la puerta de la Basílica.

Cumplieron su trayecto en tiempo y forma. Abrazo emocionado, foto oficial y cerveza fría. No hay precedentes de dos peregrinos en silla de ruedas totalmente autónomos en el Camino Mozárabe. Salieron el día 2 de Almería. 617 kilómetros hasta Santa Eulalia. Mucha montaña al principio. Los senderos están bien señalizados, pero todavía, dice sincero Zulueta, no se atrevería a mandar a nadie a hacerlo. Han pisado demasiada arena y se quedaban encallados con frecuencia. Hay albergues, asociaciones y ayuntamientos dispuestos a hacer los tramos accesibles. Pero aún queda trabajo pendiente.

José Ignacio y Rubén animan por donde quieran que van a que se comprometan de verdad. «Hay mucha gente como nosotros que quiere hacer el camino». Ellos se mueven para dar visibilidad a la distrofia muscular. Tan sencillo como buscar patrocinadores para su aventura y destinar el dinero que les dan a la investigación de la distrofia muscular.

Hasta los veinticinco años, José Ignacio era un ciclista que competía en el País Vasco y se ganaba la vida repartiendo bombonas de butano. Empezó a notar que las piernas le fallaban y que se cansaba demasiado. Entró en un deterioro progresivo y los médicos le diagnosticaron distrofia muscular. Le avisaron de a lo que se enfrentaba. No sabe muy bien cómo evolucionará la enfermedad. Pero sí, que quiere afrontarla con humor, positividad y optimismo. Luego conoció a Rubén. Con el mismo diagnóstico y la misma forma de encararla. Animan a los que van en silla de ruedas a que viajen y salgan a la naturaleza. «Se trata de volver a vivir, estas enfermedades te limitan tanto que a veces no quieres saber nada del mundo». Aunque su última travesía no ha sido fácil, ayer se sentían más vivos que nadie en el atrio.

Hinchados de endorfinas, contaron que han cruzado Sierra Morena y una ola de calor extremo sin perder las ganas de broma. Cada día se levantaban a las cinco para evitar el sol. Entre cuarenta y cincuenta kilómetros y con baterías de sobra para alargar la autonomía de las sillas. Paraban a las doce, aunque ayer, el afán por llegar a Santa Eulalia les hizo recorrer más kilómetros de lo previstos.

La Basílica era su penúltimo punto y final. Una pica más de las muchas que han puesto juntos. Todo empezó en el 2018. Fueron José Ignacio y Rubén a recoger a sus esposas cuando acabaron el Camino de Santiago. Tenían, recuerdan, un aura especial. Les comía la envidia sana. Y entonces, muy en serio, le preguntó Rubén a José Ignacio. ¿Tú lo haría conmigo?

Al año siguiente recorrieron el Francés en silla eléctrica. Debutaron a lo grandes. Desde Roncesvalles hasta Santiago. Los primeros en el mundo en hacerlo de forma totalmente autónoma a pesar de las limitaciones. Luego escribieron una guía para animar a otros. Documentaron cada kilómetro y describieron como era el suelo y el tipo de piedra. Donde votan las sillas y donde se pueden quedar atascados. Esa guía se la puede bajar hoy cualquiera desde el Play Store. Hoy descanso y visita turística, y mañana de nuevo en ruta. Empiezan pronto otro tramo en Sarria.

