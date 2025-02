Karmina sorprende, Félix Barrena aspira de nuevo al trono y Las desiguales inician su camino

Sesión doble en el María Luisa. Entraron a lo grande los juveniles. El programa de este año ha puesto el concurso juvenil en el sábado ... previo. La cantera demostró que puede competir con lo mayores. Los paveras de Nono Saavedra van de Mérida Secreta. Alumnos aventajados de Israel J. Espino. También Los que sobraban, Los indomables y Las pequeñas cosas. Muy de Mérida.

Por la noche, la tercera serie del oficial. Mostró los cuatro formatos que se suben al escenario. Ayer hubo coro, cuartero, comparsas y chirigotas. Entre las comparsas debutó Karmina Revienta. Voces y carnavaleros de los buenos. Sorpresón porque no se recuerda en Mérida un debut tan comentado. Cantaron al amor, al desamor y a la vida. Estaba Juanan y alguna voces femeninas de Los que faltaban. Karmina apunta alto desde el principio.

Y el público se vino arriba con Juego de tronos. Llegó Félix Barrena con su gente al teatro escoltados por la Policía Local. De tronistas de un concurso de la televisión. Ni Rafa Mora. Con Marco Cortés de maestro de ceremonias. Otra vez. Y Juanan. Otra vez. Chirigoteros pretendientes. Enamoradizos y enamorados. No hay mejor tronista que Mérida. Y no hay una promesa más canalla que montar una chirigota con tus amigos y tu hermano. Homenaje que hizo Félix al Nico. Se acordaron del exconcejal Piñol. Prefiero banderas de colores que hacen más grandes las fronteras. Se divirtió a lo grande el María Luisa con el concurso de juego de tronos. Félix justificó porque le han dado la turuta de oro. En pie puso al auditorio. Lo suyo es algo más que una chirigota. Prometió traer pronto una comparsa al María Luisa.

Tras el descanso la chirigota No le des más vuelta. De Almendralejo. Cuentan la vida de un burro de feria. Vueltas y paja. Ya no puedo más. No quiero vivir. No doy más vuelta. Iros al hombre masa en la feria. Y entró l escena el primer cuarteto. Los que salieron de la UCI. Un homenaje a los primeros ciclistas de Mérida de Gustavo y su cuarteto. Vuelve el Surfing Mérida. En el ciclismo no todos se llaman Gregorio. Son gregarios. A Alvarito lo echaron de la UCI por su bajo rendimiento. Nunca sube la cuesta de la cruz de la charca. Acaba siempre en el Tiro con una caña. Gran ovación para el gran Iván Patiño cuando salió como presidente del Surfing al escenario. Cameo de Mosquera, el de los bares, y más carriles bicis para Mérida.

Cerró la tercera semifinal Las desiguales. Juveniles hasta el año pasado. De peregrinas. Hicieron su particular camino de Santa Eulalia hablando de las obras que se están haciendo en Mérida. Inician su camino hablando de Santa Eulalia.