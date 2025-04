Los juveniles del Carnaval de Mérida llegan al Falla

Son más de las nueve de la noche y las chicas afinan las voces sobre el escenario del salón de actos de la Antigua. Habla ... Francisco Ardila. Veterano comparsero de Mérida. Escuchan atentas Alba, Laura, Irene y Rocío.

Mario con la caja y Darío con el bombo se quedan en el centro buscando su compás. Fran y Adrián, con las guitarras, se alejan a la esquina. También rastrean el suyo. Pulen detalles. En cuarenta y ocho horas sobre el Teatro Falla de Cádiz. En la primera fila sin perder detalle May Álvarez. Pone la letra y dirige «esta maravillosa locura». Mi Comparsón se ha renovado este año y sobrevive entre exámenes de bachillerato, fútbol o extraescolares. Chicos de dieciocho o menos. Avisa la directora May. Todos se han destetado con la turuta. Algunos salieron por primera vez antes de nacer, cuando sus madres –muy carnavaleras la mayoría– cantaban por Mérida embarazadas. El grupo se formó el año pasado para la categoría juvenil del Romano. Dice May que el ambiente entre los grupos de cantera de Mérida es sano, divertido y educativo. «Hay una convivencia muy bonita entre todos. Compiten y luego ves que unos cantan los estribillos de los otros en la calle. Se lo pasan en grande». Por eso repitieron para este 2025. Querían volver al María Luisa. Pero se calentaron. Se vinieron arriba. ¿Y si además del María Luisa nos vamos al Falla? Se lo propusieron varias veces hasta que la directora dijo que sí. «Su ilusión es contagiosa. Ahora estoy disfrutando de todo esto igual o más que ellos».

Adelantaron ensayos. El María Luisa les espera en dos meses, pero el certamen de Cádiz empieza en enero y cuando dieron el paso en noviembre empezaron a multiplicar sesiones para llegar a punto en enero. Nunca antes una comparsa juvenil de Extremadura ha estado en Cádiz. Lo de ser los primeros sirve como motivación extra.

Ampliar Presentación de Mi Comparsón en el teatro de La Antigua. J. M. Romero

Y luego está la logística. Han tenido que buscar coches y apartamentos para ir y compartir mañana la estancia en Cádiz. Agradece la directora el apoyo que han tenido de carnavaleros de Mérida. No para de recibir mensajes de gente que les anima y se ofrece. «Muchos no son familiares de los chicos, simplemente gente del carnaval de aquí que quiere estar con ellos. Y eso nos ha sorprendido». Nada de nervios ni presión. La directora se afana para que disfruten la experiencia. Para cualquier carnavalero de Mérida, explica, el Falla de Cádiz es su referente. Un escenario al que todos quieren subirse alguna vez. Y ellos lo van a hacer siendo cantera. Llevan mañana al teatro un repertorio lleno de desvelos y lamentos de los jóvenes de hoy. De eso se ha encargado también May. De poner contenido a lo que buscan y piden los adolescentes. «Se sienten desatendidos e incomprendidos por los adultos. Quiero que se identifiquen con lo que cantan». También con su propio vocabulario. Evidentemente, aclara, hay recursos y chistes que encajan muy bien en una comparsa de adultos. Pero con los chicos desentona. Y luego a esperar por si pasan de fase. No es fácil. Allí coinciden grupos locales muy experimentados a pesar de la juventud y los mejores de cada pueblo de Andalucía. Se toman muy en serio la cantera. De hecho, las butacas para la sesión de mañana se vendieron en pocas horas. Esperan volver con una experiencia que recuerden mucho tiempo. «Esta es la mejor forma de hacer cantera». May cree que alguno de los que hoy lleva a Cádiz liderará en unos años una agrupación en Mérida. El Carnaval Romano, concluye, se ensancha por la cantera.