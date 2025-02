La Junta subvenciona con un millón de euros la nueva escuela profesional de Mérida

A. Gilgado MÉRIDA. Viernes, 1 de noviembre 2024, 07:53 Comenta Compartir

Relevo en la escuela profesional del Sexpe en Mérida. Termina Barraeca III con 45 participantes y se activa ahora la selección para elegir a los 48 desempleados que se integren en la cuarta edición.

La concejala Pilar Amor ha informado que la Junta de Extremadura ha aprobado una subvención de un millón de euros para este plan de empleo.

Habrá cuatro líneas. Las ya habituales de operarios de excavaciones arqueológicas, electricidad y fontanería más la novedad de pintura decorativa en construcción.

Cada una tendrá 12 alumnos y aspiran además a una contratación temporal en empresas para el 50%, según explicó Pilar Amor.

Estar inscritos como demandante de empleo en el Sexpe y carecer de titulación profesional en la especialidad son algunos de los requisitos. Los sondeos de aspirantes los hace el Sexpe y la previsión del Ayuntamiento es que Barraeca IV empiece en la primera quincena de diciembre.

Aprovechó la delegada para criticar algunos cambios que se han introducido en esta nueva versión. Ahora se divide el programa en dos fases. Una inicial de tres meses y otra posterior de nueve más práctica. Esta separación no convence a Pilar Amor porque se reduce el tiempo de contratación de los alumnos que se están formando. Antes se les contrataba por doce meses y ahora por nueve. Los tres meses que no cobren el 75% del SMI recibirán una beca de doscientos euros. Teme la concejala que muchos de los seleccionados por el Sexpe para participar van a rechazar la propuesta porque no van a poder estar tres meses cobrando doscientos euros del primer módulo.

Más allá de los detalles técnicos, la escuela se han convertido en un programa muy popular en Mérida porque forma durante un año a desempleados para que trabajen luego en sectores en los que no hay personal especializado. Las empresas del sector de la construcción llevan tiempo alertando que no encuentran profesionales y este programa conecta a desempleados dispuestos a trabajar en el sector con las empresas locales.

Coincide el inicio de la cuarta edición con la clausura de Barraeca III. Empezó el 1 de noviembre del año pasado y terminó el 30 de octubre. En la entrega de los diplomas acreditativos participó el alcalde de Mérida. Antonio Rodríguez Osuna les dijo que Barraeca está dando oportunidades laborales a muchos parados de la ciudad con pocas posibilidades de inserción. Y agradeció la colaboración durante su año de estancia en el Ayuntamiento.

Mérida, en el puesto 12 de ciudades con más paro de España Mérida, con un 20,9 por ciento, se encuentra como el duodécimo municipio de España con mayor tasa de paro según el informe 'Indicadores Urbanos 2024'. Se publicó ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mérida está muy lejos de los dos municipios con menos paro: Sant Cugat del Vallés y Pozuelo de Alarcón, ambos con una tasa de desempleo del 5,3%.