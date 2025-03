La Junta recuerda que da a Mérida 45 millones por la capitalidad

A. G. MÉRIDA. Sábado, 2 de marzo 2024, 08:19 Comenta Compartir

Sigue la polémica sobre las partidas de la Junta a las fiestas de interés turístico. Osuna, el alcalde de Mérida, insiste. Si al Carnaval de Badajoz se le da cien mil euros porque tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la misma asignación debería tener la Semana Santa de Mérida, que es también internacional o la de Cáceres. Y eso no ocurre, por eso pide que haya un criterio de igualdad y no una discriminación. Aclara además que no se queja por los cien mil euros al Carnaval de Badajoz. «Yo le daría incluso más», dijo, pero sigue sin entender que ante un evento tan relevante para Mérida como el Año Jubiar Eulaliense, solo ponga la Junta 25.000 euros. «Es una concesión que nos da El Vaticano, que no se concede a todo el mundo y a nosotros es la primera vez. La presidenta viene el día de la inauguración a hacerse la foto, pero no le interesa nada la Mártir y con esta partida lo ha desmotrado». Responde ahora la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga. Le recuerda que Mérida recibe por el Estatuto de Capitalidad 45 millones de euros. «Tenemos que entender que a Mérida este Ejecutivo le ha tratado muy bien con casi 45 millones de euros para la Capitalidad, y ahí, en esos 45 millones, vamos a dar servicio y ayuda a todo lo que Mérida puede tener», ha respondido Bazaga, quien ha rechazado la comparación entre ayuntamientos sobre las asignaciones a sus fiestas más relevantes.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se refirió también a la comparación de Mérida y Badajoz. Dijo Gragera que está muy agradecido a la Junta de Extremadura por el esfuerzo inversor que hace con el Carnaval de Badajoz.