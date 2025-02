La Junta pone 2 millones para que el Ayuntamiento de Mérida contrate a 125 parados

Activa la delegación municipal de personal un programa de contrataciones temporales en el Ayuntamiento. La Junta pone 2 millones de euros y 800.000 con ... fondos propios.

La previsión es cerrar 125 contratos sumando los de seis meses y los que se harán por un año. Aclara el concejal Julio César Fuster que no hay que apuntarse en una bolsa del Ayuntamiento. En este caso, la vía de entrada viene desde el Sexpe. El servicio público de empleo selecciona a los candidatos según los puestos a cubrir del Ayuntamiento. «Es muy importante aclarar que no hay que venir a apuntarse, la selección inicial es por parte del Sexpe», insiste.

Entran en este programa 45 contratos para auxiliar de ayuda a domicilio, 14 operarios de servicios múltiples y siete de limpieza. También 21 conserjes, dos sepultureros, electricistas, albañiles, fontaneros y socorristas para las piscinas. Entre personal cualificado busca el Ayuntamiento contratar por un año a un técnico encargado de gestión de redes informáticas y un enfermero para la delegación de deportes. Las bases se publican el lunes y al día siguiente empezarán a enviar los perfiles al Sexpe para que seleccionen los candidatos. Deja muy claro el delegado que no está de acuerdo con los criterios de selección que hará la Junta. Lo habitual, explica, era no poner condiciones a los aspirantes. El Ayuntamiento planteaba lo que necesitaban y enviaban los candidatos. Este año, en cambio, habrá varios condicionantes para participar en la selección. En primer lugar deben estar inscritos como demandantes de empleo desde hace al menos un año y no percibir prestación alguna. Y hay además un filtro de edad. Entrarán los menores de 30 años y a los mayores de 45. Eso implica que los desempleados con menos de un año en el paro que estén cobrando la prestación y tengan entre 30 y 45 años no tendrán opciones alguna. Priorizará también el servicio público a candidatos que hayan iniciado un programa de orientación para salir del paro estructural que les mantiene fuera del mercado laboral. Insiste Julio César Fuster que no le gustan estos criterios. Cree que no se debería excluir a los que cobren prestación. El año pasado, por ejemplo, no pidieron ningún criterio de tiempo en desempleo. «Interesa dinamizar el mercado laboral y que los que estén cobrando la prestación puedan volver a trabajar cuanto antes». Con los criterios que pone el Sexpe, al final la selección va a estar marcada por los que más tiempo lleven en el paro. No comparte el delegado que alguien que no ha trabajado nunca y lleve tiempo en el apuntado entre antes que un profesional que lleve seis meses sin trabajar y esté buscando un empleo. También cuestiona que se pida un itinerario de inserción porque hay muchos parados que no lo hacen pero pueden ser también candidatos.

En las bases se concretará los requisitos de cada puesto. Los 45 auxiliares de ayuda a domicilio deben tener seis meses de experiencia previa en el puesto y el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria.

Para los operarios y limpieza no se exige titulación mínima. Cuando entregue el listado el Sexpe de cada caso hará luego el Ayuntamiento una prueba de desempeño, que es diferente al habitual examen teórico sobre legislación. «Nosotros queremos que la gente sepa hacer más que conocer. Nos interesa que los que entren en el Ayuntamiento empiecen a trabajar de lo que saben hacer, la legislación se puede consultar en cualquier momento. Nos importa las habilidades». Cree necesario priorizar las habilidades en las selecciones.