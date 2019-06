La Junta niega que el pliego del concurso del Festival de Mérida sea un traje a medida para Cimarro Dos empresas han recurrido algunos aspectos del concurso, que sale con un presupuesto de 14,6 millones EFE Miércoles, 26 junio 2019, 17:31

La secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, ha rechazado este martes que el pliego de condiciones para la adjudicación del Festival de Mérida a partir de 2020 sea un traje hecho a medida para su actual director, Jesús Cimarro.

García Cabezas ha negado estas insinuaciones que plantean dos empresas, como ha adelantado HOY, en los recursos que han presentado al pliego del concurso para organizar el festival a partir del año que viene durante las dos próximas ediciones, con opción de prórroga por otras dos, y con un presupuesto de licitación de 14,6 millones de euros.

La responsable de Cultura ha aclarado de que estos recursos no paralizan el proceso, aunque así lo aplaza, hasta que una comisión jurídica estudie los pliegos y los argumentos de los recurrentes para dictar una resolución, que se trasladará al Consorcio del Festival de Mérida, de forma que el concurso continúe con garantías que de se ajusta a la ley.

García Cabeza ha recordado que la presentación de recursos por parte de las empresas licitantes es algo «normal y ordinario» ante cualquier administración cuando saca un pliego de condiciones para un concurso.

La secretaria general de Cultura ha destacado que «el hecho de que este concurso salga a licitación pública es una muestra de la voluntad de transparencia y legalidad que tiene la Junta de Extremadura«, que saca este pliego por segunda vez, algo que se empezó a hacer a partir de 2016 por decisión del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, para tener un festival «serio» y con una gestión transparente, según ha insistido.

García Cabeza, que ha confiado en que la comisión jurídica pueda dictar su resolución dentro de un mes, ha dicho que no puede informar de las empresas recurrentes ni del total de licitadores que optan al concurso porque, como todavía no se ha celebrado la primera mesa de contratación, no se han abierto los sobres de quienes optan a participar en el procedimiento.

Ha aclarado, no obstante, que el pliego, «como marcan todos los procedimientos de la administraciones públicas a día de hoy, está abierto a la normativa europea y abierto a todas las empresas del ámbito europeo que se quieran presentar».

Según Miriam García, «evidentemente hay muchos recintos monumentales en los que se celebran muchas citas culturales y muchos eventos» en los que se representan obras clásicas en España y en Europa.

Esta apreciación suya, como la ha definido, se contradice con el argumento que plantean los recurrentes al considerar que al plantearse en el pliego que lo que se evaluará es el volumen de negocios de las empresas licitantes con respecto a la dirección, producción y realización de «un festival de teatro clásico desarrollado en un recinto monumental» beneficia exclusivamente a Cimarro y a su productora, Pentación Espectáculos.

Aún así, se ha preferido aplazar la mesa de contratación «como una medida cautelar hasta que no resuelva la comisión jurídica», para «continuar y no dar marcha atrás» con la seguridad de que «todo está correcto y conforme a la ley».

«Estamos en una fase muy inicial y es normal y habitual que haya recursos; entiendo que el Festival de Mérida por su magnitud llame la atención de los medios, pero en Junta de Extremadura estamos tranquilos porque forma parte de la vida ordinaria de una administración pública», ha insistido.

Miriam Díaz Cabezas ha destacado que espera que «lo que triunfe en estos días sea el teatro, sean las artes escénicas, sea la música y sea este emblema cultural que tenemos en Extremadura, como es el Festival de Mérida«.

El director del Festival y licitante también al nuevo concurso, Jesús Cimarro, no ha querido pronunciarse sobre este asunto, al ser preguntado por los medios en la rueda de prensa de presentación de 'Sansón y Dalila', la ópera que abrirá mañana la 65 edición de la cita emeritense y ha emplazado a la contestación de Díaz Cabezas pero al margen de esta comparecencia pública.