La Junta culminará la asunción del conservatorio de Mérida en diez años EFE Martes, 18 diciembre 2018, 13:37

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mérida para llevar a cabo el traspaso a la Junta de Extremadura de los medios personales, económicos y materiales del conservatorio municipal Esteban Sánchez, un proceso que culminará dentro de diez años.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, quien ha recordado que el pasado mes de septiembre se firmó el protocolo general de colaboración con los municipios de Mérida, Montijo y Don Benito para efectuar el traspaso de los respectivos conservatorios municipales.

El de Mérida será el primero que se lleve a efecto y servirá de modelo para los siguientes, ha añadido la titular de Educación.

El convenio surtirá efecto desde el próximo día 1 de enero de 2019 y supone el traspaso de los medios materiales y del personal del Conservatorio Esteban Sánchez, que cuenta con veinte funcionarios municipales, de los cuales 19 son profesores y 1 es auxiliar administrativo.

Todos ellos pasarán a ser funcionarios no docentes de la Junta de Extremadura, ya que estos profesores no pueden ser considerados como docentes por no haber superado las oposiciones de Educación, ha precisado Gutiérrez.

Por lo que respecta al coste económico, la consejera ha cifrado en 1.056.556 euros el gasto anual en personal y en 27.221 euros el de funcionamiento.

En este sentido, ha aclarado que la Junta de Extremadura asumirá en el próximo ejercicio un 10 por ciento del gasto de personal (140.000 euros), que se irá incrementado de manera progresiva, en cada ejercicio, durante un período de 10 años. Asimismo, asumirá los gastos de funcionamiento del centro.

Según Gutiérrez, el traspaso supondrá un ahorro para los 250 alumnos del conservatorio de Mérida, ya que las cuotas se reducirán de los 260 euros actuales a 160 euros (en las enseñanzas elementales) y de los 600 actuales a 300 euros (en los estudios profesionales).

La consejera ha defendido la conveniencia de integrar los conservatorios municipales de música en una red autonómica que permita crear una oferta única y homogénea para toda la región, lo que se traducirá en unas tasas más asequibles e idénticas en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Todo ello en aras de una mayor cohesión territorial y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, ha añadido.

Por otra parte, el edificio donde se ubica el conservatorio objeto del traspaso será mantenido en condiciones de uso por el Ayuntamiento de Mérida y al efecto la Administración local asumirá los gastos de limpieza y mantenimiento.