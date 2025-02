La Junta arreglará la pista de Royanejos para atraer a más avionetas privadas

El aeródromo de Royanejos –entre la autovía A-66 y Proserpina– tiene uso restringido y titularidad municipal.

Recibe ahora una inversión de la Junta de Extremadura de 147.500 euros para arreglar su única pista de seiscientos metros por la que aterrizan y despegan ... las avionetas.

Se firmará en pocos días el convenio de obra entre Junta y Ayuntamiento, según avanza el consejero Manuel Martín en su visita al recinto. Necesita el aeródromo reforzar la capa de rodadura de la vía para que entren y salgan con seguridad.

Lo usan turistas en verano, empresarios o el Infoex y en un futuro puede ser escuela para el hidropuerto de Alange

Se ha desgastado y es muy deficiente el firme. El aeródromo pertenece al Ayuntamineto pero lo gestiona el aeroclub de Mérida y según explica el consejero, tanto el Ayuntamiento como el aeroclub habían pedido ayuda para la reparación. El convenio se firma hasta diciembre del año que viene y ahora le corresponde al Ayuntamiento licitar y buscar una empresa para que haga la pista en dos meses.

Royanejos es principalmente una escuela de pilotos del aeroclub, pero cada vez más sirve de puesto de pernoctaciones para turistas que viajan en sus propias avionetas. Con el Festival de Teatro y los conciertos del Stone suele haber un repunte de uso turístico. Pero destaca el consejero que Royanejos es también base de emergencias del Infoex por si tienen que intervenir en algún incendio cercano.

Julio César Fuster Flores, el teniente de alcalde de Mérida, recordó que el tres de mayo se aprobó en junta de gobierno local el convenio con la Junta. «Es un proyecto que viene de hace tiempo. El alcalde de Mérida ya dijo en la pasada legislatura que necesitaba Royanejos mejorar su pista por seguridad y también por el aumento de aterrizajes y despegues». Este año habrá algo más de trescientas operaciones de vuelo. Agradece el portavoz municipal la gestión que hace del recinto municipal el Aeroclub. «El proyecto sobre cómo se va a hacer está ya listo y ahora solo falta convertirlo en un pliego técnico y sacarlo a licitación». Julio César Fuster valora que Mérida puede ser uno de los pocos aeródromos que no cobra tasa. Es una cesión gratuita como servicio público y no descarta que en un futuro la pista que ahora se reforma se alargue para atraer aeronaves más grandes. Luis Lechón, el presidente del Aeroclub de Mérida, explica que usan Royanejos helicópteros y avionetas particulares. Lo hacen principalmente en primavera y verano. Algunos vienen a los conciertos o el teatro y otros aterrizan porque vienen a Mérida a cerrar acuerdos comerciales y a reuniones de trabajo. «La moyoría son aviones ligeros de dos plazas, pero hay también de seis, ocho y hasta diez plazas». Lechón ve margen todavía para repuntar en número de usuarios y pone como ejemplo lo que ocurre en agosto. Cada año hay más aterrizajes que el anterior. «Según se va conociendo, más gente entra». La estimación ahora es de un salto de más de un 15% interanual. «Eso es algo increíble para nosotros». Entre los proyectos futuros está la creación de una escuela de hidroaviación en colaboración con el embalse de Alange. Será el primer hidropuerto abierto del país con escuela. Todos los hidroaviones que vayan a Alange entrarán primero en Royanejos. Pretenden también ampliar el calendario de eventos con reuniones y concentraciones de aeroclubs que se mueven por la Península Ibérica. «Algunos no los hemos podido acoger precisamente por la pista, ahora cuando la tengamos en condiciones podremos atraerlos». Antes de la pandemia, Royanejos acogió a 500 aeronaves en un año. Luego hubo un parón brusco y desde entonces sigue una tendencia ascendente. En el Aeroclub esperan llegar pronto al medio millar de operaciones en un año y atraer a más avionetas privadas de la Península.