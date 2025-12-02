La Junta aprueba al fin que la antigua gasolinera de Cepansa sea Bien de Interés Cultural

Era cuestión de semanas, al final ha sido de más de un año, y hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno de la ... Junta. La antigua gasolinera de Cepansa, junto a la Consejería de Agricultura, o conocida en Mérida como la del Tiro Pichón, se ha declarado bien de interés cultural (BIC) en la categoría de monumento por parte de la Administración regional. Lo pedía la Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes. El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. La organización Fondenex...Hace casi dos años, en enero de 2024, fue esta asociación quien dio la voz de alarma y se logró frenar su derribo. Llevaba décadas abandonada y en ruinas pero se indicaba su enorme valor patrimonial.

«Constituye un destacado ejemplo de arquitectura industrial de gran valor», explica la Consejería de Cultura. Este edificio -único de este tipo que se conserva en Extremadura- es testimonio de una época en la que estas construcciones, dada su importancia y rareza, podían alcanzar un aspecto monumental. En este caso, su excepcionalidad es notable incluso a nivel estatal por su escasez, se argumenta en la declaración como BIC.

La estructura está compuesta por elementos de estilos diversos, combinando características neohistoricistas y regionalistas. Tiene planta trapezoidal y consta de un cuerpo central, que funcionaba como vestíbulo, y dos alas laterales que se utilizaban como sala de espera, oficina y despacho.

Además, el conjunto contaba con una zona de servicios, un pequeño almacén y una habitación para compresores y motores. La fachada presenta tres arcos de medio punto típicos de la arquitectura tradicional de la década de 50 y de los poblados de colonización. La cubierta de la marquesina (bajo la que estaban los surtidores de gasolina) se resuelve mediante un chapitel cerámico, de diseño geométrico, a base de líneas quebradas verdes y blancas, el cual remata en una pequeña esfera de granito, de tradición neoherreriana, habitual en la arquitectura española desde el final de la Guerra Civil.

La gasolinera se corona con un torreón de planta octogonal que constituye un elemento sobresaliente, formado por dos partes diferenciadas: un volumen prismático con franjas llagadas y un cuerpo superior neomudéjar, que cuenta con ventanas y está rematado con un tejado cerámico.

La Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes había solicitado hace casi un año la protección de la antigua estación de servicio de Cepansa, a la entrada de Mérida, porque es un ejemplo de las dotaciones urbanas relacionadas con la industrialización y el transporte que transformaron la periferia de las ciudades, y que son fundamentales para entender también la historia del urbanismo.

Y no existen ahora ejemplos parecidos a lo que ha permanecido en Mérida a pesar del deterioro y el abandono, por eso creen que es una pieza arquitectónica con vocación de permanencia.l edificio se construyó en 1952. Según el archivo histórico municipal de Mérida, el promotor fue Francisco Martín Delgado y el diseño del recinto lo hizo Morcillo Villar, el mismo arquitecto que diseñó el desaparecido Cine Alcazaba. Se hizo en menos de un año porque en 1953 ya se despachaba gasolina en Cepansa. Fue la segunda que se abrió en Mérida. Cuando se levantó, lo único que se había construido en esa zona era el secadero de tabaco de Tabacalera.

El empresario Francisco Martín Delgado detectó mucho paso de tractores y camiones por los regadíos que se estaban colonizando en el Plan Badajoz y puso los surtidores en el triángulo de la carretera de Madrid, Sevilla y Badajoz.