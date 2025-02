La Junta aclara que Mérida tendrá más alumnos en la nueva escuela del Sexpe

La escuela profesional que se ha solicitado al Sexpe para el próximo curso no gusta al Ayuntamiento según lo explicado por la concejala Pilar ... Amor cuando presentó el proyecto.

Cree la concejala que Mérida pierde posibilidades de formar a alumnos trabajadores a través del Sexpe con los requisitos incorporados porque se paga menos a los alumnos y se han reducido los grupos. Pero desde la Junta de Extremadura, donde se ha diseñado el nuevo plan al que han denominado Escala, no comparten esta visión. En el caso de Mérida, replican desde la Junta, «la delegada de Empleo del Ayuntamiento debería informarse mejor». Según los datos recopilados para la ciudad, la cuantía del Módulo A pasa de 418.000 euros a 428.000 euros, van a tener más presupuesto para medios y material didáctico – de 94.000 a 129.000 euros– , se mantienen los 18 meses de formación, hay más alumnos –de 45 a 48– y también las especialidades. Barraeca III tenía tres y la IV aspira a incorporar una más; la de pintura y decoración. Y se mantendrían la de fontanería, electricidad y operario de excavaciones arqueológicas.

Los grupo son más pequeños, de quince a doce, pero hay una línea más, por lo que en conjunto suma más participantes y tendrá, por tanto, más alumnos.

Desde la consejería aclaran que el programa Escala es un proyecto formativo, no debe considerarse como un empleo temporal con fecha de caducidad. Su objetivo es cualificar a los participantes. La reducción de los grupos de quince a doce integrantes se hace para llegar a más ayuntamientos. Según la Junta, las anteriores escuelas dejaban por falta de presupuestos a muchos pueblos sin opción de participar y recuerdan que al cinco de agosto, fecha de cierre de solicitudes, hubo 89 proyectos presentados y en la anterior convocatoria llegaron 63 . «El programa Escala lo hemos adaptado a las recomendaciones de la Airef puesto que el anterior en algunas ocasiones no solo no generaba empleabilidad, sino que la destruía», concluyen en la Junta. Los alumnos podrán compatibilizar durante la primera etapa las becas con la prestación por desempleo o el subsidio, además de obtener ayudas al transporte, conciliación o manutención.

Y la principal novedad es que ahora potencian que los participantes pasen a la fase tres del ciclo formándose en empresas, donde según los diseñadores de Escala tienen más posibilidades de encontrar luego un empleo.

«Se trata de un proyecto formativo real que no engaña a las personas y les genera expectativas de futuro», concluye.

El portavoz del Partido Popular de Mérida, Santi Amaro, también se ha referido a esta iniciativa. Critica Amaro lo «mucho que le cuesta al Ayuntamiento» anunciar los planes de empleo que financia la Junta en la ciudad.

Julio César Fuster, portavoz del gobierno municipal, discrepa de la versión de Santi Amaro. Según Fuster un alumno de la Escuela Profesional anterior percibía durante 12 meses y dos pagas extras 11.907 euros.

Con el de ahora va a recibir por nueve meses más una paga y media, 8.547 euros. No comparte el Ayuntamiento que los tres primeros meses se perciba una beca aunque pueda el participante cobrar el subsidio.