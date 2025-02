La jueza que limpia apartamentos en Mérida

Antonio Gilgado Mérida Sábado, 21 de octubre 2023 | Actualizado 23/10/2023 10:50h. Comenta Compartir

Cuando Mané le propone a Lisbeth Cova que le gustaría hacerle el retrato para la entrevista en la puerta de los juzgados de Mérida con las letras de Justicia detrás dice que le encanta la idea. «Es la palabra que resume mi vida».

Lisbeth ejerció de jueza durante más de veinte años en su pueblo, Caripe de Guácharo, en Venezuela. Ciudad montañosa del tamaño de Mérida. Velaba, por ejemplo, por el cumplimiento de las manutenciones de los progenitores con sus hijos tras los divorcios. «Me apasionaba mi carrera judicial. Me encantaba trabajar allí y me siento orgullosa de contribuir a mejorar la comunidad».

Ahora es una migrante jubilada forzosa con 52 años por presiones políticas. Cobra una pensión de 40 dólares al mes –sobre treinta euros– que ni tan siquiera gasta.

Se los ingresa directamente a sus padres para que compren medicamentos. «Solo pueden comprar el de la tensión, es el más importante».

Llegó a la ciudad hace año y medio. Agradece la acogida que han tenido. En especial al párroco Antonio Becerra de Santa María. Les puso en contacto con Cáritas para buscar empleo.

Lisbeth trabaja por temporadas limpiando los apartamentos Capitolio y su marido –abogado penalista con más de veinte años de carrera– como chófer de una tintorería.

«Venimos de un ambiente familiar muy unido y aquí por fin estamos la familia unida», insiste. Estudió Derecho en Caracas cinco años a pesar de ser una familia humilde. «Mi papá puso todos los esfuerzos para que yo me sacara la carrera». Se graduó de abogada y se volvió a Caripe. «No me gustan las grandes ciudades».

Empezó allí su carrera judicial en el 93, recién graduada. Primero como secretaria y luego tras un postgrado opositó a jueza de municipio especializada en civil.

Fue Lisbeth de las pocas juezas de Venezuela que consiguió la plaza en el poder judicial por concurso oposición. Lo consiguió en 2006. Veintidós años ejerciendo en el mismo tribunal del estado. Explica que la presión política a los jueces fue siempre una constante, pero insoportable ya en los últimos años.

Cada vez que había elecciones, por ejemplo, obligaban a los jueces a hablar de política a los ciudadanos. En realidad era una forma de reclamarle adhesión con propaganda política a favor del gobierno. «A mí eso me incomodaba mucho. Considero al poder judicial independiente, pero daba mis charlas sobre política. Aunque no me identificaba políticamente. Debía de ser imparcial y los ciudadanos merecen jueces políticamente imparciales».

El distanciamiento político que mantuvieron algunos tribunales molestó mucho al poder político del estado y presionaron a los jueces para someterse o claudicar.

Aprobó el legislativo venezolano leyes para que los no adheridos pudieran acogerse a jubilaciones anticipadas. «Ya había tenido la experiencia de un compañero. También había ganado su plaza por concurso y fue destituido. Ni tan siquiera le reconocieron luego todos los años de carrera judicial».

Intuía Lisbeth que su destitución era cuestión de tiempo. «Yo no quería perder todo eso por el antojo de un político, por eso pedí la jubilación anticipada, para irme por la puerta grande y no que me echaran». También su marido se quedó sin trabajo. Es abogado especializado en contenciosos penales y llevaba juicios en los tribunales de la capital. Necesitaba el coche a diario para ir a trabajar, pero la situación económica de Venezuela se recrudeció y los desabastecimientos de carburante le impidieron seguir usando el coche.

Se quedó sin ingresos la familia. Y sin expectativas de futuro. Temía Lisbeth por el devenir de sus hijas. No podrían pagarle la Universidad. Por eso emigraron las dos hijas a Perú. La mayor trabajó un año y ahorró para pagarse el pasaje a España. Unos amigos de la familia que vivían en Mérida la acogieron aquí. Llegó a la ciudad cuando se declaró la alerta sanitaria. Pasaron la pandemia divididos. La hija mayor en Mérida, la pequeña en Perú y los padres en Venezuela.

Con la vuelta del turismo a la ciudad, su hija encontró trabajo en los Apartamentos Barbarossa de la Plaza de España. Ahorró para pagarle los pasaportes y los billetes de avión al resto de la familia. El 9 de mayo del año pasado se reunió por fin con sus padres y en febrero de este 2023 llegó su hermana de Perú.

«Nadie sale de su país de forma voluntaria. Es una emigración forzada. Pero desde el primer momento hemos sentido una gran acogida en Mérida. Ahora estamos juntos y luchamos juntos». Sus hijas trabajan para pagarse los estudios. La mayor sigue en el Barbarossa y la menor firmó ayer su primer contrato en España como dependienta de la Juguetería Juguettos.

Lisbeth y su marido encadenan contratos temporales mientras tratan de homologar sus títulos de derecho y ejercer de abogados en Mérida. Es un proceso largo y de varias etapas. Ya han conseguido que les reconozcan el de bachiller. «Seguiremos luchando».