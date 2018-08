Juan Fernández: «Siempre me colocan en el papel de malvado y estoy un poco harto» BRÍGIDO Forma parte del elenco de actores que representan hoy la última función de 'Fedra' en el Teatro Romano emeritense Domingo, 5 agosto 2018, 11:35

El actor Juan Fernández vuelve al Festival de Teatro Clásico de Mérida con el papel de Teseo, que le lleva a un «viaje» por diferentes estados emocionales.

–En 'Fedra', hay debutantes en el Festival de Mérida y otros que ya pasaron por aquí. Lo suyo es un regreso.

–Estuve en una Electra, en 2012 dirigida por José Carlos Plaza, que interpretó Ana Belén y yo era su marido. Y vine el año pasado con La Orestiada, que fue un antes y un después para mí.

–¿Espera que sea todavía mejor esta tercera vez?

–El año pasado vine con un personaje que era maravilloso, el Corifeo, pero este año me he lanzado a la piscina y me he metido en unos recovecos emocionales en los que no había trabajado nunca y eso me apetece mucho hacerlo ya delante del público, a ver qué pasa.

–Teseo es un tipo malo como otros papeles que suele hacer.

–Como buen machirulo heterosexual que es, el rey Teseo tiene a su mujer, que sabe que es suya y en su cabeza no cabe que vaya a remover todos los cimientos de la vida. Entonces prioriza su trabajo y aprovecha sus viajes para hacer lo que hacen los machirulos cuando se van de viaje o se quedan 'de rodríguez'. Además tiene mucha ira guardada.

–De nuevo un personaje malvado entonces.

–A mí siempre me colocan el papel de malvado y de malo y estoy un poco ya harto de todo esto. Así que he intentado, y se lo comenté a Luis Luque, no hacer esta vez de malo, porque también los malos sufren, siente, aman y lloran, aunque sea a escondidas. Quería sacar esa parte de Teseo. Es un hombre que ama profundamente a su hijo mayor, Hipólito, que es su hijo favorito, aunque es todo lo contrario a él, un hippie. Pero eso a le hace gracia porque su hijo es verdad, es pureza.

–¿Cuál ha sido la parte más dura de este papel?

–Me ha costado interpretar esa mezcla de cólera y dolor profundo que siente cuando se entera de que ha habido algo entre Fedra y su hijo. Para eso he tenido que tirar de mis dolores y eso cuesta mucho ponerlo encima de la mesa. Sufro mucho en la función pero lo paso muy bien porque es un viaje maravilloso. Hay una escena en la que pasamos por muchos estados emocionales.

–Tercera vez en Mérida, ¿se sientes como en casa?

–Me sentí muy cómodo ya la pimera vez que actué aquí. Ahora lo tengo más asumido y ya me siento un poco parte de este teatro. Entro como en casa y eso es muy bonito.

–En 'Fedra' vuelve a trabajar con Lolita, después de hacer con ella 'La sopa boba' hace catorce años. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?

–Estuvimos muchos meses grabando aquella serie, nos hicimos muy buenos amigos y mantenemos relación hasta ahora. Aunque no hemos coincidido trabajando, sí lo hemos hecho en otras circunstancias. Nos queremos mucho. Yo a ella la tengo subida a un pedestal porque es un ser de otro planeta, como su madre.

–¿Le gustaría hacer, como Lolita dijo en la presentación de esta obra, una función en la que sean amantes de los que se quieren y no se pelean?

–Para 'Fedra' le pedíamos a Paco Bezerra que nos escribiera una escena en la que nos diéramos un abrazo o un beso. Pero no quería. Entonces a ver si un día coincidimos en una cosa en la que nos llevemos bien, porque siempre nos llevamos fatal con nuestros papeles.

–Se me ocurre que, como hizo Lolita con 'Fedra', que digas delante de Jesús Cimarro, una obra que le gustaría interpretar con ella. ¿Cuál podría ser?

–Hay una función que me ofrecieron hacer y después no pudo ser, sacada de una película que se llama 'Una giornata particolare', que interpretó Sophia Loren y Marcello Mastroianni. Es una belleza de historia en la que una mujer casada con un nazi se queda sola con su vecino homosexual cuando llega la Gestapo. Ella lo mira como la última persona que a va ver en su vida.

–Hace tiempo que no hace cine.

–El cine dejó de quererme hace un tiempo.

–¿Y lo echa de menos?

–No. Sinceramente, no. Si tengo que hacer una película no voy a hacer ascos porque el cine me gusta mucho. Pero no lo echo de menos porque afortunadamente no he dejado de trabajar. He tenido la suerte de no estar parado y a mi lo que más me puede gustar del mundo es el teatro. Eso es lo que a mí me satisface, me llena de ilusión y me alimenta espiritualmente.

–¿Qué es lo que tiene el teatro para que le guste tanto?

–El cine siempre es el director. Y cuando terminas el trabajo y vas a la sala de montaje, es el montador. Y cuando ves la película te preguntas por qué cortan algunas partes. Queda bonita la película pero el trabajo queda a veces castrado.

El teatro es libre

–Y en el teatro eso no pasa.

–El teatro es libre. Y si hay algo bonito en esta profesión es que te hace sentir libre. En el caso de 'Fedra' Luis te tiene sujeto pero te da alas para que tú crees. Somos creadores y en el momento en que te limitan esa creatividad te sientes maniatado. El resultado es muy mágico en el cine pero el modo en que se realiza es un poco artificial. Y el teatro no. Después de dos meses de ensayo de una obra tienes tu personaje y en el estreno el director se va y te quedas solo, todo depende de ti. Es muy emocionante salir por ejemplo en este Teatro Romano al escenario y coger a tres mil personas de la mano y llevártelas de viaje. A tu viaje. En el cine te ve mucha gente pero tú no eres consciente, en el teatro así

–¿Cómo se prepara para salir a escena?

–Yo los nervios los tengo antes, parezco un león enjaulado. Tienes que salir con nervio, pero no nervioso. Mientras actúas tienes que estar controlando cada situación en cada momento. Por eso esto es muy mágico, porque estás controlando cada gesto y cada movimiento, ves si el público reacciona y le vas tomando la temperatura. Si el público está frío tienes que meter energía. Es casi alquimia.

–Es también un gran actor de doblaje. ¿Cuál es el misterio para que salga bien?

–Tienes que ser actor. Hay mucha gente en la profesión del doblaje que tienen voces muy bonitas y hablan muy bien pero no tienen ni idea de lo que es la interpretación. Si no eres actor, por mucho que escuches la voz original del que vas a doblar, eres como un instrumento desafinado. Son las mismas palabras pero la emoción no está. Es fundamental ser actor para hacer doblaje.

–Comparte escenario con un joven actor, Eneko Sagardoy, que está empezando a apuntar alto. En su caso, ¿cómo recuerda sus comienzos en la interpretación?

–Esto ha cambiado mucho. Cuando empecé nos juntábamos unos amigos actuando por los pueblos y esto era como un juego. Ahora tengo un sentido de la responsabilidad que antes no tenía.

–¿Y cómo ve a los nuevos actores que comienzan?

–Creo que están mucho más preparados que entonces. Yo empecé a hacer teatro primero y después fui a la escuela. Tomé conciencia de que tenía que prepararme.

–Un consejo de un actor de trayectoria a los que se inician en este mundo.

–Que se preparen, que se carguen de herramientas para poder construir. Eso es importantísimo, porque es muy complicado meterte en la piel de un personaje sin saber hacer una buena carcasa. Yo ahora mismo este trabajo no lo concibo desde otro punto de vista que no sea la verdad y la honestidad.

–Y después de tanto recorrido en cine, doblaje, series televisión, teatro... ¿qué le queda por hacer como actor?

–Yo creo que todavía tengo muchas cosas que hacer. Precisamente esta profesión es muy libre y no te pone límites. Tengo un espíritu muy jovial y mientras pueda y mi cabeza me dé para memorizar y aprender, haré todo lo que me propongan si me apetece.

–¿Una próxima vez en Mérida le apetecería?

–Espero que esta no sea la última y pueda volver en más ocasiones a Mérida. Porque el Teatro Romano es muy especial.