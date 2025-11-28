HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ÁngelBriz, Joseán Moreno y Vahan, esta mañana, en el Teatro María Luisa. HOY

Joseán Moreno presenta y dirige la gala de clausura de la XX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida

Será mañana, en el Teatro María Luisa, a partir de las 20.30 horas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:38

Comenta

Gala especial de clausura del Festival de Cine Inédito de Mérida. Por ser la que pone fin a una edición redonda del certámen, la vigésima, ... y por la presenta que la dirige y presenta, el todoterreno artista musical, Joseán Moreno, natural de Montijo pero afincado en la ciudad durante muchos años. Ya lo ha hecho en otras ocasiones pero en esta ocasión tiene un matiz diferente. La gala contará con varias actuaciones y un «inmenso recorrido testimonial», audiovisual, musical y artístico de lo que han sido estos veinte años de vida del Festival de Cine.

