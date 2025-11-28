Joseán Moreno presenta y dirige la gala de clausura de la XX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida

Gala especial de clausura del Festival de Cine Inédito de Mérida. Por ser la que pone fin a una edición redonda del certámen, la vigésima, ... y por la presenta que la dirige y presenta, el todoterreno artista musical, Joseán Moreno, natural de Montijo pero afincado en la ciudad durante muchos años. Ya lo ha hecho en otras ocasiones pero en esta ocasión tiene un matiz diferente. La gala contará con varias actuaciones y un «inmenso recorrido testimonial», audiovisual, musical y artístico de lo que han sido estos veinte años de vida del Festival de Cine.

Joseán Moreno volverá a ser el maestro de ceremonias de esta edición. «Es un placer volver a estar aquí de nuevo, porque va a ser una gala muy especial en la que habrá mucha música, mucho baile, muchas risas y muchos recuerdos; buenos y malos», detalló el que fuera periodista de Onda Cero en la capital extremeña. «Haremos una pequeña retrospectiva de lo que han sido estos años, que han dado para mucho, porque como buena fiesta de cumpleaños va a ser muy entretenida y divertida», ha agregado esta mañana en la presentación de la gala.

La clausura «tendrá arte para todos los públicos»: danza, bailes, hasta música en directo, con una banda compuesta por cinco músicos, dos voces femeninas y un cantante principal, que será el propio Joseán. «Recordaremos algunos de los momentos más especiales de todos estos años, que también tienen que ver con nuestras vidas, por eso habrá varios testimonios de públicos y jurados que han pasado por aquí», ha avanzado.

Además, contará con la presencia de AlbaGog y Adri, que bailarán danza, como ha sido habitual desde hace ya bastantes años en las galas de clausura del Festival de Cine Inédito.

Vahan, director de la banda musical, ha comentado que «es un placer trabajar con Joseán, que es un magnífico artista. Yo, como bien sabéis, soy armenio y músico de jazz, así que tocaré el piano y algo de sonido de bajo; haré de dos músicos».

Durante la gala, se entregarán el Premio Miradas a los fundadores de Cine Asia, y los del Público y Jurado Joven, a mejor película.