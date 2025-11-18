José Mercé y Siloé se suman al cartel del Stone&Music de Mérida Las entradas se ponen a la venta el miércoles 19 de noviembre a las 10 horas

José Mercé y Siloé estarán en la edición de 2026 del Stone&Music Festival de Mérida. José Mercé se subirá al escenario del Teatro Romano el 7 de junio, mientras que Siloé actuará el 19 de ese mismo mes.

Ambos artistas se suman así a un cartel donde ya figuran otros dos grandes nombres de la música en español: Sergio Dalma (6 de junio) y Ana Torroja (27 de junio).

«Por el momento, para todos los artistas confirmados será la primera vez en el Stone, lo que hace que la undécima edición del festival ya esté adquiriendo una dimensión muy especial», apunta desde la organización en nota de prensa.

Las entradas para estas dos nuevos conciertos que acaban de anunciarse se pondrán a la venta el miércoles 19 de noviembre a las 10 horas y se podrán comprar en la web oficial del festival (stoneandmusicfestival.com) y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas en los puntos de venta oficiales para evitar problemas.

José Mercé

José Mercé será el encargado de protagonizar la noche más flamenca de la undécima edición del Stone. El cantaor jerezano recalará en Mérida para rendir homenaje a uno de sus más ilustres paisanos, Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

Mercé, con 18 álbumes publicados desde su debut en 1968, estará acompañado en la escena del Teatro Romano de dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca, un piano acústico y un contrabajo. Entre sus logros, puede presumir de ser el único artista flamenco en haber recibido un Disco de Diamante, el cual acredita más de un millón de discos vendidos durante su carrera.

Siloé

El 19 de junio será el turno de Siloé. El trio vallisoletano se ha consolidado como una de las bandas con mejor directo del panorama musical español, con conciertos en los que se combinan ritmos enérgicos y momentos muy íntimos de conexión con el público.

En 2026 celebrarán una década de carrera en la música y lo harán con un nuevo álbum del que ya se conocen dos canciones, 'Las Palabras' y 'Campo Grande'.