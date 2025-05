José Caballero: «Mélida se llevó la gloria, pero quien excavó el Teatro fue Macías»

Empezó José Caballero Rodríguez a investigar sobre la ciudad a través del cine. Luego sobre las postales que se hicieron sobre Mérida por las excavaciones ... que se iniciaron en 1910 y sin querer se mete en la mesa camilla de José Ramón Mélida y Maximiliano Macías. Se ha escrito y especulado tanto sobre la relación de los dos arqueólogos, que a estas alturas ya cuesta separar la leyenda de la historia. Ha completado una biografía de Maximiliano Macías José Caballero y estudió con detalles los documentos que intercambiaron ambos arqueólogos.

–Cuando usted se acerca a la figura de Macías tiene más de setenta cartas que se intercambió con José Ramón Mélida, pero era solo una parte.

–A través de un bisnieto accedo a más correspondencia. Se intercambiaron mil cartas entre 1909, un año antes de empezar la excavación del Teatro Romano, y 1934, cuando fallece Macías.

«Lo de Margarita Xirgu es otra leyenda, hay documentos de 1910 en los que ya planifican hacer representaciones»

–¿Y usted que conclusión saca de relación epistolar?

–Eso supone que uno de los dos estaba habitualmente lejos de Mérida. Y, evidentemente, ese era Mélida. Pese a que se llevó todo el reconocimiento público de descubrir la Mérida antigua, quien realmente se lo curró de verdad fue Macías.

–Qué le hace a usted llegar a la conclusión de que Maximiliano Macías estaba infravalorado

–Mucho antes de conseguir la documentación del bisnieto, yo accedo a una carta que tenía un anticuario de Madrid. Era de 1920 y se la manda Macías a Mélida. Le envía planos detallados, croquis y le dibuja el corte que llevaba el Anfiteatro en ese momento. No hay ninguna duda leyéndola, que era él quien dirigía la operación. Y le cuenta además los problemas para expropiar los terrenos del Circo. Se estaba haciendo el cuartel del Hernán Cortés y hay intereses de los propietarios de no expropiar más para excavar y vender suelo para construir. Eso es en 1920, pero luego, al acceder a las cartas de 1910 y 1915, la tónica es la misma. Macías le daba todos los detalles y decidía la excavación. Y Mélida venía tres veces al año siete días. Era una dirección técnica.

–¿Por qué nunca reclamó su aportación a la arqueología de Mérida?

–Porque las estructuras laborales de entonces no son las de ahora. Entre ellos tampoco había una relación laboral. Maximiliano Macías era depositario de fondos del Ayuntamiento. Era hijo de un propietario acaudalado y tenía un empleo público fijo. No necesitaba una trayectoria laboral como arqueólogo. Era consciente de que estaba haciendo algo muy relevante para la época y para la ciudad. Que estaba contribuyendo a algo histórico para su ciudad. No necesitaba ascender o ganar más dinero. Por eso sacrificó su reconocimiento. Viendo lo que se consiguió, cualquiera se cambiaría por él gratis.

–Entonces, llegó a la arqueología casi de rebote.

–Era funcionario, había estudiado derecho en Sevilla y su vida iba por otros derroteros. Pero en 1913, cuando lleva algunos años excavando, se da cuenta que necesita una formación. Por eso se saca la carrera de Historia del Arte en Granada y Sevilla.

–¿Por qué Mélida lo ficha para que le ayude con la excavación?

–Por los hermanos Pacheco. Como funcionario del Ayuntamiento tenía relación con Carlos Pacheco, el alcalde. Que era además uno de los dueños del solar de las Siete Sillas donde había que desenterrar el Teatro y el Anfiteatro. Mélida era director del Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Tenía acceso directo al Ministerio, pero no controlaba nada de la ciudad. Y sabía que para excavar en Mérida necesitaba convencer a los propietarios y a los caciques locales. Muy reacios algunos. Entonces se fija en Maximiliano Macías, un funcionario que tiene contacto con todos a los que quiere acceder... Con el alcalde Pacheco, con Gutiérrez, el de la dulcería, que tenía el llave del Museo...Era gente importante a la que había que convencer y Mélida cree que Maximiliano Macías lo podía conseguir.

–Y por qué se habla tanto de la gestión económica de Macías.

–Hay actas en el Senado de sesiones de 1914 en la que se pone como ejemplo la eficacia del dinero público que se ha hecho en las excavaciones. El ministro de Cultura le alaba porque con 60.000 pesetas del Ministerio, se excavó todo el Teatro Romano.

–Llegados a este punto de la historia. ¿ A quién le debemos entonces que el Teatro Romano no siga enterrado, a Macías o a Mélida?

–Pues no lo sé. Mélida, evidentemente, consiguió el dinero. Pero esto era un territorio muy hostil. Vino como representante del Ministerio a hacer un catálogo de monumentos por toda la provincia. Se encuentra con lo que hay aquí y cree que se puede excavar. Pero quizás no lo hubiera conseguido solo. Lo que sí parece claro es que sin Macías hubiera sido muy difícil. No olvidemos que a la vez que Mérida se excava Numancia en Soria. Y también se encarga Mélida como representante del Ministerio. Aquí se quedó Macías dirigiéndolo todo. Con bibliografía en la mano, nadie ha documentado tanto en una excavación como él en sus 25 años de trabajos en Mérida.

–Y Macías solo podía haberlo conseguido.

–Yo creo que no. Mélida es el que tiene la influencia necesaria en Madrid para conseguirlo. Se dieron las personas y las circunstancias adecuadas. Da la casualidad de que en el Senado hay gente sensible al patrimonio y a lo que se está encontrando en Mérida. Yo siempre comparo esto con lo del Museo Nacional. ¿Por qué tiene Mérida un Museo Nacional de Arte Romano?, pues porque hubo gente en Mérida muy implicada, pero también en Madrid con capacidad para influir en el Ministerio o ante el gobierno de Italia. Eso ocurre pocas veces.

–Y de que Margarita Xirgu viene de Sevilla, ve la excavación y se empeña en representar obras en el Teatro y gracias a ellas tenemos Festival, ¿es otra leyenda?

–Pues sí. Como leyenda hay quien además ha ganado dinero contándola de esa forma muchas veces. Hablamos del año 25. La escena se está destapando cuando llega Xirgu. No está todavía la columnata que se ve hoy. Pero en 1910, antes de empezar las excavaciones, ya hay documentos escritos en los que Macías y Mélida planifican hacer representaciones.