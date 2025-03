José Antonio Calvo: «El viacrucis de Mérida es bastante mejor que el de Roma»

Si alguien vive el viacrucis de Mérida con especial devoción es José Antonio Calvo. Ha estado siempre junto al Cristo de la O por la ... calle. Primero ayudando a Alfonso Carbajo y luego ya como presidente de la junta de cofradías. Ahora no preside la junta, pero sigue en la logística de la procesión más singular de Mérida.

–¿Cómo empieza la tradición del viacrucis en Mérida?

–Aquí se ha hecho siempre. Se hacía por las calles. Cuando José María Álvarez fue presidente de la Junta de Cofradías empezó a sacar el Cristo de la O. No era en el Anfiteatro, iba por las parroquias de la ciudad. Con Alfonso Carbajo de presidente empezamos a usar el Anfiteatro. Lo organizaban Alfonso y Ricardo Ordóñez. Entrábamos con el Cristo de la O y se rezaba allí. Era muy austero. Luego, cuando llegué yo de presidente empezamos a darle más plasticidad.

–Fue difícil conseguir autorización para entrar en el monumento.

–Al principio el Consorcio no puso pega alguna. No era nada complicado. Hoy ya cuesta más. Hay que pedir muchos permisos. Entonces no venía tantísima gente como ahora. Vemos colas para conseguir una entrada y acompañan al Cristo de la O mucha gente. En los primeros años entrábamos muy pocos.

–¿Cómo ha vivido usted esa evolución de treinta años?

–Con Carbajo digamos que era un viacrucis sin tantos añadidos. Austero. Se rezaba por estaciones. Luego hablamos con especialistas que nos ayudaron. Se trataba de hacer algo elegante sin ser horteras. En eso nos ayudó Dudu. Manolo Periañez, Santi Gallego, de la OJE, y yo preparamos una centuria romana. Hay una cuestión importante en la organización. Siempre que cambia el presidente de la junta de cofradías nos ponemos a su disposición por si quiere cambiar algo o quiere encargar el viacrucis a otras personas. Hasta el momento, todos han mantenido la estructura inicial.

Ampliar Viacrucis de Mérida en el anfiteatro romano. HOY

–En esa escenografía destaca la iluminación.

–La cruz con luminarias son tortas de cera que alumbran todo el Anfiteatro. El número de luminarias no fue casual. Pusimos 193 velas en el suelo. Fue a partir del atentado del 11 de Marzo en Madrid. Hubo 192 muertos y una mujer que murió embarazada. Por eso pusimos 193 formando la cruz. Es una forma de orar y pedir cada año en el Anfiteatro por todos los que mueren de forma violenta. Y se incorporó también el coro gregoriano de la capilla del Cristo del Calvario. Cantan entre cada estación. Se generó un viacrucis único. Yo siempre digo que el viacrucis de Mérida es mejor que el de Roma.

–Hay una comparación constante entre el Anfiteatro y el del Coliseo.

–Yo creo que es mejor porque en el Coliseo entra solo el sumo pontífice y aquí van todas las personas que nos permite el Consorcio. Lo viven mucho los fieles y se permite la participación. Los poderes políticos han sabido luego verlo porque consiguieron la declaración de Seman Santa de Interés Turístico Internacional. En parte, gracias al viacrucis. Es evidente que destaca sobre las demás procesiones. Ciudades con procesiones e imaginería hay muchas, pero con anfiteatro pocas.

–¿Ese fue el mayor triunfo?

–No, para los organizadores, el mayor triunfo es el interés religioso. Nosotros pasamos olímpicamente del interés de los políticos, que son muy loables, pero nosotros hemos logrado la religiosidad. Hay mucho público que hace las estaciones desde la Concatedral. Allí salen ya cuatrocientas o quinientas personas, más luego las que esperan. Eso no se había visto. Es gente que viene a rezar y a orar juntos.

–Usted ha estado en todos los viacrucis que se han hecho en el Anfiteatro.

–Afortunadamente sí. Los huesos duelen y estamos en el tiempo de descuento. Saldré hasta que no pueda más. Yo llevo farol por que los faroles los llevan representantes de todas las hermandades. Pesan muchísimo, pero no manchamos la ciudad. También se incorporaron los tamborileros. Nadie les conoce. Llegan cuando el Cristo está fuera y se ponen delante. Siempre estaba Eduardo, del bar Etma. El año pasado me dijo que ya no podía más, que sería su último tambor. Desgraciadamente ha muerto hace veinte días. Me acordaré mucho de él este año.

–¿Por qué se pasó del miércoles al viernes?

—Por intereses que nada tienen que ver con las cofradías. El miércoles incluso nos generaría menos problemas, pero se hizo porque el viernes podían ir más gente de fuera que el miércoles. Ahora vemos a mucho público internacional. Este año habrá otro cambio. No sé exactamente a que hora, pero se adelantara la salida de Santa María. No tiene mucho sentido esperar hasta la dos de la madrugada. Y no es solo salir a las dos. También hay que desmontar todo cuando acaba. Y nos dan la seis de la mañana. Viene siempre un equipo de gente joven, voluntarios de la cofradía Infantil, que ya se han hecho mayores y han seguido con nosotros con el mismo entusiasmo. Emociona verlos trabajar.