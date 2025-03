Jorge, 'el sueco' al que animan todos en Mérida

Entre la multitud que cada tarde corre y esquiva los mosquitos de La Isla destaca una figura de 1,82 y 69 kilos que balancea ... los brazos en 90 grados perfectos y sacude el suelo en golpes secos con la pisada. Una pluma. A Jorge le llaman 'el sueco' porque es rubio, ojos claros y piel blanca. También 'el alemán'. O 'el muchacho ese que corre tan rápido y gana tantas carreras'.

Dos veces primero en la media maratón de Mérida. Entra solo en meta porque nadie le puede seguir. El año pasado fue con Pablo Villalobos hasta un poco más allá del Circo Romano.

De nuevo favorito hoy para una prueba que, siendo sinceros, ya se le queda pequeña. Si en Mérida deslumbraba Paixao hasta no hace mucho tiempo, la explosión de Jorge es todo un acontecimiento para la gente cercana a Atletas Populares de Mérida.

«Mérida es una ciudad perfecta para correr, el único inconveniente es que tiene poca altitud»

Jorge González Ribera ya no es un popular. Lo suyo es entrenar a 2.320 metros de altura en Sierra Nevada y preparar el campeonato de España del 14 de mayo en Santander. 27 años tiene. La edad perfecta para afrontar retos en la distancia y soñar con unas olimpiadas.

Corrió la primera media maratón a los veinte años en Mérida. Hizo una hora dieciocho. Quedó por encima del puesto cincuenta. «Nunca pensé que iba a mejorar tanto».

Esta tarde sale del Paseo de Roma por apego a su ciudad, a sus amigos y a una prueba que disfruta desde el cañonazo de los militares hasta que cruza la meta y abraza a su madre. «Es una pasada, viene mucha gente a verme y es precioso correr un sábado por la tarde por los monumentos. Notas que la ciudad se entrega a la carrera».

Clavó el año pasado la hora y cinco minutos. Y con esa intención se calza hoy las zapatillas. Aunque cambia algo el recorrido no quiere tardar más de una hora y seis minutos.

Jorge se prepara para ser Policía Local y desde octubre se puede decir que ha dado un salto casi profesional en lo deportivo. Le lleva una agencia con la que ha hecho la temporada de cross. Le entrena desde hace cuatro años el exatleta Jesús Antonio Núñez. «Mi vida ahora es estudiar y correr, y lo del atletismo pues me lo tomo un poco más en serio que antes». Dobla cuatro días a la semana. Una hora por la mañana y media hora por la tarde. En semanas de carga hace 180 kilómetros. Cuando prepara algún diez mil baja a 130 kilómetros.

Recién aterrizado de Sierra Nevada. En el centro de alto rendimiento ha pasado catorce días conviviendo con triatletas y nadadores. Corriendo mañanas y tardes a más de dos mil metros. Viene con hambre y habla del sueño de ser olímpico.

En diez kilómetros tiene veintiocho minutos y cuarenta y siete segundos. Récord de Extremadura hasta hace nada. «Mi entrenador me dice que tengo futuro y que lo intente, que solo llevo un año doblando y he progresado bastante». Reconoce que a su representante no le gusta mucho que corra hoy en Mérida. Hace nada pudo hacerlo en Praga y renunció por Madrid porque tiene que tener la mente y el cuerpo en Santander y el 14 de mayo.

«En principio me deja, no lo hace mucha gracia, pero lo respeta». Ya ha ganado este año la media de Córdoba. La firmó en una hora tres minutos y ocho segundos. En Valencia, una de las grandes del calendario, hizo tercer español.

Se preocupó en Madrid. Pinchó. «No fue mi mejor momento». En la cabeza una marca: una hora, dos minutos y treinta segundo. Sería el pasaporte en Santander para ir luego a Budapest al campeonato el mundo.

Eso implica bajar en medio minuto su marca personal. Por eso se toma lo de esta tarde como un entrenamiento. Más motivado que cuando va por la Isla. Habrá público, coche de carrera en cabeza y le espera a mucha en el Paseo de Roma. Echa de menos a un grupo de entrenamiento competitivo. De hecho le han ofrecido irse a otra ciudad en la que no tenga que correr solo a los ritmos que le marca el entrenador, pero lo rechazó. «Me gusta mi vida en Mérida». O irse a Cáceres y entrenar con Benabbou. Aquí tira de amigos con patinete que le acompañan los días de viento. Su ruta preferida es la Isla y el camino de Alange. Y las series en el Diocles o en la zona de El Prado. «Mérida es una ciudad perfecta para correr, el único inconveniente es que tiene poca altitud».