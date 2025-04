Jaume Ferriol: «No conocemos qué es la adicción como enfermedad»

De niño, Jaume Ferriol jugaba en Mallorca a ser romano. Siempre quiso serlo. No sabe muy bien por qué. Y en cierto modo ha cumplido ... su fantasía infantil. Ahora es legionario de Tanit. De los repúblicanos preimperio que abren los desfiles recreacionistas en Mérida. Pero su reconversión va mucho más allá. Ha dejado su trabajo fijo en la grúa municipal para ayudar a los que necesitan superar las adicciones. Le llaman por teléfono, acude a las casas si es necesario para hablar con las familias y colabora con clínicas especializadas de toda España. Consiguió superar su adicción a la cocaína a base de conocerse mejor a sí mismo. Y cree que ese mismo camino le puede ayudar a mucha gente.

–¿Qué aporta usted a los que padecen alguna adicción?

–Pasé muchos años como adicto a la cocaína. Hace catorce o quince años empecé un programa de rehabilitación en Mallorca. Al principio, la finalidad era dejar de consumir, pero luego me di cuenta que era necesario una transformación a todos los niveles. Y lo importante, después de haber salido de todo aquello es conocerse a uno mismo. Por eso empiezo a formarme y a especializarme. Descubro cómo quiero vivir. Luego empiezo a colaborar como voluntario y me doy cuenta de las carencias que hay en la forma de abordar las adicciones.

–¿Cómo llega hasta aquí?

–Es posible el cambio. Me he transformado varias veces. Primero por las adicciones, luego por la mudanza. Me vine de Mallorca a Mérida. Y luego por mi trabajo. No era lo que me llenaba. Estaba bien. Sueldo fijo. Buen ambiente de trabajo, pero con el tiempo me doy cuenta que no es lo que quiero. Cuando me formé para entender mejor las adicciones es para que mi experiencia ayudara a los demás. Descubro que puedo dar más y que mi pasado me ha traído a dónde estoy.

–Qué perfil de gente acude a usted. ¿Hay algún elemento común?

–El elemento común es que no conocemos qué es la adicción como enfermedad. Y eso hace que muchas veces los adictos dejen pasar mucho tiempo hasta quieren poner remedio. Hay gente que cree que solo puede dejarlo, que puede salir y no pide ayuda. Y tratan de asumirlo en soledad por vergüenza. Y a eso se suma que todavía sigue siendo tabú que una persona adicta pida ayude. El entorno social tampoco ayuda.

–El tiempo corre en contra.

–Una persona empieza a consumir drogas porque quiere. Por experimentar, por presión del grupo, por encajar, por el pasado... Hay mil motivos que te acercan al consumo de drogas. Pero el problema es cuando uno desarrolla una dependencia. No todo el que consume tiene luego esa dependencia. No todos los que usan móvil o juegan a los videojuegos acaban siendo adictos al móvil. Y el que acaba teniendo esa dependencia se pregunta por qué él no es capaz de controlarlo.

–¿Hay menores?

–Cuando me llaman menores los derivo a Afaval, es una asociación de Mérida especializada en menores y con la que colaboro. El perfil más habitual es el de una persona de entre veinte y treinta años con problemas con la cocaína. Gente con su trabajo y su familia que ha descubierto que el consumo le está llevando a una situación peligrosa.

–¿Qué es lo que más le preocupa a usted en estas intervenciones?

–Me preocupa mucho que la sociedad no sepa qué es la adicción. Me llegan persona que tiene claro que quieren dejarlo y no saben exactamente cómo. Y es bueno que las familias entiendan que tienen a un familiar enfermo, que padece un problema biosicosocial. Seguimos sin ver la adicción como una enfermedad. Hay que tratar la parte psicológica, pero también la social y biológica. No se trata solo de dejar de consumir, sino de cambiar en todos los aspectos. Hay un trabajo interior. De autoconocimiento y a partir de ahí gestionar mejor sus emociones.

–¿Hay perfiles más predispuestos a enfermar por adicciones?

–Lo más importante es la gestión emocional desde pequeños para no caer en ellas. Hay personas que empiezan a consumir por la mala gestión emocional y llega un momento en que no lo controlan. La comunicación sana y los entornos emocionalmente sanos nos protege mucho de caer en el consumo. Hay factores sociales más favorables que otros.