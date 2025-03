Mikel Izal lleva al Teatro Romano del miedo al paraíso

Rojo, azul, verde y naranja. Cuatro colores para cuatro capítulos. El hilo conductor del concierto de Mikel Izal en la noche de este sábado llevó ... al Teatro Romano del miedo al paraíso. Pero antes transitó por el grito y la fe.

Fueron las cuatro partes en las que el antiguo vocalista de la banda homónima, ahora en solitario, dividió su espectáculo en Mérida. Con él quiso sumergir a los presentes en una catarsis que comenzó en lo peor y acabó en lo mejor. Entre luces rojas, irrumpió en el escenario para cantar 'El miedo' y habló de los «futuros catastróficos que me invento» para invitar al público a reflexionar sobre el poder de los pensamientos negativos.

Con 'El grito', Mikel dio carpetazo a lo oscuro y animó «a gritar bien fuerte y no guardar nada dentro». Entre azules, fue el turno de canciones como 'Pausa', 'El presente' o 'La rabia'. Un público cómplice, que coreaba cada tema, no pudo contenerse sentado en la grada. El Teatro, en pie, se rendía ante el vasco.

Más sosegado fue el comienzo de la tercera parte. Con todos los músicos en el centro y una luz tenue en el escenario, sonó 'Meiuquer' para abrir el bloque de la fe.

Las columnas del Teatro se iluminaron de verde esperanza para transmitir un mensaje de tranquilidad en lo que, probablemente, fue la parte más íntima del concierto. 'Pequeña gran revolución' fue directa al corazón de muchos y con 'El baile' se abrió la puerta al paraíso.

Ahora sí, 'Qué bien'. Las míticas de la antigua banda sonaron cuando el público ya creía que no había tiempo para mucho más. Como las mejores canciones, hubo que pedirlas. Si 'Copacabana' volvió a poner al público en pie, todas las mujeres de verde cantaron su himno para llegar al paraíso. Fuera no estaba lloviendo, pero no hubiera importado.