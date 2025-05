Los inventores del pasacalles de Mérida cumplen 40 años

Hay corriente en la fragua de Trejo. Se cuela el frío por la puerta. Suenan martillazos secos. Saluda Antonio. Se disculpa. Tiene las manos llenas ... de grasa. Acaba de mover una plataforma de hierro para que puedan colocarse los músicos.Ahora hay que montar las piezas: Ocho bombos, dos cajas de tubo, cuatro tambores metálicos, cuatro metalófonos, seis cajas con platillos, una trompeta y dos cajas chinas. A tocar. A pulso y de pie. Y con sabañones en los dedos. Ocho toques de baquetas cruzadas pega Alberto al aire. Y se viene el mundo abajo.

Danzarines Emeritenses ultima su desfile. Será su número 40. Fueron poco más que los inventores. No le caben los primeros premios en la vitrina de la pared. Y en la sucesión de fotos históricas hay cada vez más gente. Son la agrupación carnavalera más grande de la ciudad. Cualquiera que les conozca sabe que a estas alturas, el pasacalles del Carnaval de Mérida se les queda pequeño. Cien componentes con tanta percusión, composiciones propias y cuerpo de baile no se luce si uno acorta y pone la salida en puente de Juan Carlos I. Mérida no es de pasacalles. Es más de comparsas y chirigotas. Pero a Antonio Trejo le supura el veneno como el primer día.

Empezaron once en el 84. Ahora solo quedan cuatro de aquella primera alineación de Danzarines. En el primer Carnaval de Mérida conoció a su mujer. Salían en grupos distintos. Siguieron saliendo en los dos siguiendo. Compartiendo fiesta. Al tercero le pilló la mili. En Toledo la hizo. Allí vio la película Gremlins y cuando llegó licenciado a Mérida enganchó a once amigos y se disfrazaron como grupo de desfile. Y sirvió también para formalizar la relación con la que hoy es su esposa. Al siguiente se sumaron algunos más. Diecisiete. Y al tercero ya eran treinta. Dejaron la música enlatada y pasaron a la percusión. Duda del medallero. Entre doce o trece primeros premios y otros tantos segundos. «Cuando decimos que el Carnaval es una forma de vida no es un tópico. Es la realidad. Tenemos el bicho dentro y lo vamos soltando». Tiene Trejo a sus dos hijos, a varios sobrinos, a los primos... Y a su vez, sus primos tienen a sus otros primos, sobrinos, amigos. De ahí lo de la gran familia. Para lo bueno y para lo malo, aclara.Tirar de más de ochenta personas durante los siete meses de convivencia intensa no siempre resulta fácil. Hay mucho trabajo detrás. Y todos tienen que arrimar el hombro. Ensayos nocturnos con frío, cortes de tela hasta dejarse los ojos, reparar instrumentos, coordinar los grupos. Por eso se alimentan del día a día. «No somos de los que esperamos al día del desfile. Disfrutamos mucho desde que empezamos a ensayar o hacemos las reuniones para decidir los trajes». Aunque su momento más emotivo siempre llega al cruzar la Plaza de España. Al cerrar el último baile y ve la cara de los percusionistas y las bailarinas. «Es algo contagioso. Ves a la gente disfrutando terminando su desfile y tú te emocionas al llegar. Somos muy felices en la meta».

Y puestos a recordar, habla Trejo del 25 aniversario o el año de la Pantera Rosa. La profesión entonces, cuenta, iba por dentro. No era fácil ponerse en la calle entonces porque había circunstancias familiares urgentes que atender. Quizá por eso hay una cara de la pantera rosa pinchada en la pared del taller. En la familia de los Danzarines los años no van por unidades de millar. Escalonan su vida según el traje que llevaron. Saben que empezaron con los gremlis, recuerdan también el año de cine o el de circo. Confiesa que ha flaqueado. Ha tenido más de una vez la tentación de echarse a un lado. Pero le empuja la familia. En la cena del cuarenta aniversario tenía previsto anunciar a sus compañeros que lo dejaba. Tiene a sus dos hijos al mando, pero no le dejaron. Le pidieron que siguiera. «Estaré aquí con ellos hasta que me vaya con los pies por delante. Me he dado cuenta que esto ya no se puede dejar». Su calendario no para. En junio diseñan el traje. En julio compran las telas y en agosto presentan las muestras para hacer luego los siguiente a partir de septiembre. En octubre se forman los grupos. Los músicos en un local y el baile en otro. Ensayan por separado durante la semana y los sábados y domingo en la calle el grupo completo. Por eso creen que no se valora suficiente la aportación que hacen los pasacalles al Carnaval de Mérida.

Antes de ponerse al frente del primer ensayo tras el parón de Navidad, explica Alberto, el hijo de Antonio, que no sabe muy bien ubicar su primer recuerdo de Carnaval. Nació en diciembre y en febrero ya iba con ellos en el grupo. Este año será él quien lleve a su hija. Nació en marzo. Ni al año y estará con su padres, con su madre y con su abuelo en Juan Carlos I. «Va a ser el más especial, seguro. Estoy deseando verla vestida». Debuta la tercera generación de los Trejo. La tercera generación de los Danzarines.