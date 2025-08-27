HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
Portada de la Feria ya colocada mientras unos trabajadores limpian una de sus bases, este miércoles. HOY

Se intensifica el montaje de las casetas a cuatro días del inicio de la Feria de Mérida

Con el encendido del alumbrado, el próximo domingo a las 21.30 horas, se dará comienzo a siete días de fiesta en la capital extremeña

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:34

La portada de la Feria de Mérida ya está colocada. En el interior del recinto ferial, continúa el trasiego de montadores de las ... casetas, se remata la instalación de alumbrado público y las labores de limpieza de distintas áreas. Mientras, los dueños de las atracciones empiezan a colocarlas en la parte más pegada a la orilla del Guadiana. Todo debe estar listo el próximo domingo para antes de las 21.30 horas, cuando se produzca el encendido del alumbrado del Ferial por parte de Pilar Vizcaíno.

