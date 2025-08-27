Se intensifica el montaje de las casetas a cuatro días del inicio de la Feria de Mérida

La portada de la Feria de Mérida ya está colocada. En el interior del recinto ferial, continúa el trasiego de montadores de las ... casetas, se remata la instalación de alumbrado público y las labores de limpieza de distintas áreas. Mientras, los dueños de las atracciones empiezan a colocarlas en la parte más pegada a la orilla del Guadiana. Todo debe estar listo el próximo domingo para antes de las 21.30 horas, cuando se produzca el encendido del alumbrado del Ferial por parte de Pilar Vizcaíno.

Como suele pasar todavía quedan casetas por habilitarse a cuatro días del inicio oficial de la Feria y Fiestas de Mérida 2025. Ayer, por ejemplo, se estaba intentando rematar la caseta municipal, del Ayuntamiento. En una de las reservadas para el ocio, la Suite 360, varios trabajadores redoblaban su trabajo para tenerla lista. Lo mismo que en otra de las casetas reservadas para la degustación de productos cárnicos.

La actividad se volvía por momentos frenética en el recinto ferial, que veía como los setos de la medianía que lo separa del área de autocaravanas ya estaban desbrozados.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Mérida ha recibido un total de 89 solicitudes para instalarse en el recinto ferial, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre. Solicitudes para atracciones, puestos de alimentación, casetas de juego y tómbolas.

Trabajadores montando una atracción. HOY

No faltarán las casetas asiduas a la Feria como la de la Peña Cultural Niño Bermejo, Pinchos Caña, La Caseta Gallega y la Caseta de Sanguino. En cambio si faltará otra clásica de estos días festivos, la de El Cortijo Extremeño, que después de 31 años no estará al ser costoso para sus arcas y no tener los suficientes recursos.

Pensando en los adolescentes, se instalará una disco joven, Aura, un espacio de ocio sin alcohol, dirigido a menores a partir de 14 años para que puedan disfrutar del ambiente del Ferial.