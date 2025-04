FCC inicia el cambio del riego telemático en San Antonio, Zona Sur y El Barrio

A. G. MÉRIDA. Domingo, 13 de noviembre 2022, 23:12 Comenta Compartir

Un nuevo sistema telemático mejorará el riego de los jardines en San Antonio, Nueva Ciudad, Zona Sur y el Barrio. El Ayuntamiento ha adjudicado a FCC este proyecto por 80.916 euros. En total, el sistema telemático gestionará once hectáreas de parque y busca el Ayuntamiento con este cambio ahorrar agua y evitar las filtraciones. Ya no hará falta desplazarse hasta donde se encuentra instalado el sistema de riego para hacer cambios en los caudales de la red general. También se sustituirán algunas fuentes de agua potable de las once hectáreas.

Explica el Ayuntamiento que el adjudicatario que ha ganado el concurso tiene ahora dos meses para completar la sustitución y modernizar la instalación.