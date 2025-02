«Los ingleses se empeñaron en volar el puente romano de Mérida»

Arqueología de guerra. De cuando las emitas de Mérida se usaban como polvorines, la sede de la Junta en hospital y los conventos en cuarteles. ... Fabián Lavado ha estudiado con detalle siguiendo los acuerdos municipales cómo las tres guerras casi sucesivas destrozaron la ciudad. Lo cuenta esta tarde en el Liceo a las ocho. Se mete la sesión de este miércoles en el uso militar del patrimonio durante el diecisiete y el dieciocho.

–Se centra usted en la influecia en la ciudad de tres guerras: Portugal, Sucesión e Independencia.

–Hablamos de un periodo especialmente bélico. Desde que comienza la guerra de Portugal y termina la de la Independencia son 175 años. De 1660 a 1814. Y en ese abanico temporal hubo cincuenta años de guerra de forma intermitente. Durante todo ese tiempo pasaron miles de soldados por la ciudad. Y eso tiene una influencia en el urbanismo y en el patrimonio. Es habitual que los edificios públicos acaben teniendo un uso bélico.

–Cuál fue la peor guerra de este periodo tan bélico.

–La invasión de enemigo solo la sufre en la de la Independencia. Ni en la de Portugal ni en la de Sucesión se vio invadida. Pero hay un elemento común en los tres: la ubicación de Mérida como parte del frente con Portugal. Está en el paso de Madrid a Lisboa y en el de norte a sur. Se convierte en una ciudad para suministrar a todas las tropas que van a Badajoz. Es un enclave logístico en este contexto bélico.

–Lo que más se demanda, por tanto, son cuarteles.

–Yo diría que cuarteles y hospitales. Mérida no tiene cuartel en el diecisiete. Llega la guerra con Portugal y al final se usa el conventual santiaguista, la sede actual de la Junta. Está junto a la Alcazaba y es el edificio más grande de la ciudad. Y llama la atención que en 1809 sea además cuartel no de las tropas españolas, sino del enemigo, de una compañía alemana que eran aliados de los franceses. Estuvieron más de un mes resistiendo.

–Habla usted de Mérida como ciudad estratégica a pesar de estar en la segunda línea.

–Por su ubicación y por su puente. No había tantos puentes para cruzar el Guadiana como ahora. Estaba Medellín, Mérida y Badajoz. Si cortas un puente, cortas la comunicación. Y desde la alcazaba se vigila el puente.

Conventual «Llegó un momento en el que pasaban tantos soldados que ya no había casas para hospedarlos»

–Jugó entonces el puente romano un papel crucial en las campañas militares.

–Durante la guerra de Portugal, el Ayuntamiento recibió una carta al rey en la que decía que por su puente debía pasar todo lo que fuera necesario para el ejército. Miles de soldados de infantería o artillería y suministros. Y era una época en la que ya cargaba casi todo el comercio de la provincia. Se deterioraba a pasos agigantados con el tráfico bélico. Había que invertir en reparación.

–O se reparaba o se tiraba.

–El cúlmen fue en la guerra de la Independencia en 1911. Los franceses estaban cerca de Mérida y había que preparar a la ciudad para defenderla. Los ingenieros españoles pensaron en un momento derribar dos arcos del puente romano para que no entraran. Pero desisten. Vieron que no era efectivo. Es un puente bajo y los franceses podían rehacerlo en poco tiempo. Además el río no tiene mucha agua. Se podía vadear. No tenía sentido.

–Pero al final se acabaron tirando dos arco.

–Fue por los ingleses. Se empeñaron en volar el puente romano. Derribaron los arcos 21 y 22. Venían a prestar ayuda a Portugal y a España entrando por el puerto de Lisboa. Los ingleses apenas se separaron de la frontera de Portugal. Y aquí en Mérida se empeñaron en que la mejor defensa de la ciudad de la invasión francesa era derribar los arcos 21 y 22. No sirvió de nada. Los franceses entraron en la ciudad.

–Hablaba usted también de la necesidad de hospitales en las guerras.

–El de San Juan de Dios, lo que ahora es la Asamblea y el de Jesús Nazareno, en el Parador. Fue de emergencia. Y volvemos al conventual. Fue también hospital militar en 1727. En 1802, ante el volumen tan amplio de tropas que van a la guerra de las Naranjas hubo más de 200 camas y se colapsó.

Conclusión «Al final de cada guerra, la ciudad acaba en la ruina económica y social»

–¿Qué papel jugaron los molinos?

–Estaban en la orilla del Guadiana y en Proserpina. En la Guerra de Portugal, en 1666, se decretó que de los doce, ocho pasaran al ejercito, para alimentar a los soldados. Solo cuatro molían para la ciudad.

–Y había la obligación de hospedar en las casas particulares.

–Llegó un momento en el que por Mérida pasaron tantos soldados que fue imposible ya que las casas dieran para todos lo que necesitaban hospedarse. De ahí que se alquilaran los mesones. El alojamiento de las tropas fue un problema que soportaron los vecinos. Una de las conclusiones más clara de este periodo es que al final de cada guerra la ciudad quedaba en ruinas. A nivel patrimonial, económico, urbanístico y social. Quedaba casi arrasada.

–¿Se habla mucho de las ermitas que se perdieron por las guerras?

–En la época de Moreno de Vargas había ocho. Dos intramuros y seis extramuros. Hasta nuestros días solo nos ha llegado la ermita de la Antigua, que casualmente fue la única en la que no está documentada un uso bélico. Al final, cuando las conviertes temporalmente en un almacén pierden su uso religioso, se abandonan y desaparecen. O la de Cubillana, que acabó como casa de cuarentena antes de entrar en la ciudad y evitar la propagación de la peste.