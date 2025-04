«El inglés no es una asignatura más que aprobar, es vuestro pasaporte»

La clase de este viernes de la optativa de Unión Europea que cursan los alumnos de cuarto de secundaria del Emerita la dio Ignacio ... Sánchez Amor.

El político de Mérida ocupa un escaño por el grupo socialista en el Parlamento Europeo y lleva cinco años viviendo entre Bruselas y Estraburgo. El Parlamento Europeo, explica, tiene un programa de promoción entre los institutos: escuelas embajadoras. Hay en Extremadura ahora una docena de escuelas embajadoras. «Yo he preocupado tener siempre contacto con todas». En la pandemia lo hacía por Internet. Ahora suele hacer visita mensuales a los centros. «Vivo en Bruselas, pero cuando vengo siempre incluyo a una escuela en la agenda».

Ha estado ya en Plasencia, Olivenza o Badajoz y también suele recibir en Bruselas a los estudiantes de la región en su viaje a las instituciones comunitarias.

Ve en la eurocámara un parlamento mucho menos agresivo, polarizado y confrontado que los nacionales

Los cursos con elecciones europeas como este hacen las escuelas una labor de promoción muy intensa. Los alumnos abren puntos de información físicos y virtuales para animar a los vecinos de la ciudad a participar en los comicios. Y este año además supone un desafío extra porque van solas. Se quedan sin el arrastre de las locales o las autonómicas porque en otras convocatorias han ido juntas. «Estamos en un año importante. Toda la promoción que hagan los colegios, los ayuntamientos y las asociaciones en ciudad ayudará a la participación».

Prevé el eurodiputado Sánchez Amor que la cobertura de la asignatura de Unión Europea irá a más. Fue algo pionero, luego minoritario y en pocos cursos casi generalizado. «Despierta mucho interés y ayuda a entender mejor la institución a los jóvenes». Por las preguntas que le hicieron los alumnos del Emerita este viernes, hay muchas ganas de viajar a Bruselas a final de curso. «Están deseando y esto es una fórmula perfecta para meterse en los Erasmus Plus, de ir a otros institutos o de recibir ellos. Yo les insisto mucho en esta movilidad, en que participen y les hablo del inglés. No es una asignatura, es vuestro pasaporte, les digo. No hay que estudiar inglés para aprobar, hay que aprenderlo para usarlo y tenerlo para siempre».

Explica también cómo es el trabajo de un eurodiputado. «Llevamos una vida un poco loca. Muy intenso». Tienen una semana de pleno al mes en Estrasburgo. Luego hay otra de comisiones. Eso ya se hace en Bruselas, donde suelen residir la mayoría de los eurodiputados. Otra semana la reservan para los grupos, la agenda se fija esos días para la organización interna de las familias políticas que forman el europarlamento. Y hay también semanas de misiones fuera de Bruselas. Los eurodiputados aprovechan para ir a sus circunscripciones o para viajes al exterior. Ha desplegado con el paso de los años mucha diplomacia parlamentaria la cámara europea. «Casi todos tienen una vinculación con el exterior». Todo este trabajo se hace a través de reuniones con asociaciones civiles, con representantes de intereses concretos y de horas de negociaciones con compañeros para fijar posturas comunes en las votaciones. En cierto modo, compara es una actividad muy similar a la que ya hizo en el Congreso de los Diputados, pero con la complejidad de que todo se hace inglés. Hay acceso a traducciones y los documentos oficiales se consultan en muchos idiomas, pero la negociación y la actividad en el hemiciclo es en inglés. Habla también de una mezcla de muchas culturas políticas y de negociación. «Es un parlamento mucho menos agresivo, mucho menos polarizado y confrontado que los parlamento nacionales».

Por eso es optimista sobre la futura UE que conocerán los chicos del Emerita. Cada cinco años, recuerda hay quien vaticina el final de la Unión. Pasó, por ejemplo, con el Brexit. O con la crisis económica. Y con el covid. «Cada vez que ha habido una crisis, la Unión Europea ha salido más fuerte. Esa es la lección de la historia. Nunca ha habido una paso atrás. Cada vez más integración económica y más integración política». Aunque todavía ve lejos la formación de un estado europeo propio con gobiernos nacionales federales. «Somos un monstruo político raro. No hay nada parecido en el mundo».