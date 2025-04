Imesapi hará Suárez Somonte y Cubillana la Puerta de la Villa

La junta de gobierno local adjudica dos obras en tres tramos separados para seguir haciendo calles accesibles sin aceras en el centro: la Rambla ... y la Puerta de la Villa por un lado y la manzana cerca del Museo Romano por Suárez Somonte, Hernán Cortés y Moreno Nieto con Parejo por otro. Sigue el mismo diseño de Lennon, Graciano y Valverde Lillo.

La constructora Cubillana hará la Rambla y Puerta de la Villa por 1,3 millones de euros. Es la misma constructora que lleva con retraso el contrato de John Lennon. Debería de haberla acabado ya según el plan inicial y todavía le queda media calle.

La manzana de Suárez Somonte y Moreno Nieto se la entrega la mesa de contratación del Ayuntamiento a Imesapi en dos lotes distintos: 742.000 euros y 740.000 euros. Casi tres millones suman las tres adjudicaciones.

El dinero llega vía Next Generation a través de los fondos abiertos en la Unión Europea para que las ciudades con más de cincuenta mil vecinos mejoren sus centros históricos.

Silvia Fernández, concejala de urbanismo y contrataciones, defiende la inversión porque responde al modelo de ciudad que han diseñado los concejales que gobiernan el Ayuntamiento de Mérida.

En este modelo urbano de Mérida se aprecia un cambio en el tipo de vías peatonales, pero no en la supresión del tráfico rodado. No se limitará el paso de coches, solo los aparcamientos. Y restringidos están ya por la cesión del suelo público a la empresa Vectalia para que explote las calles. El Ayuntamiento ya ha dicho que no habrá estacionamientos, pero podrán seguir pasando los conductores. Por eso prevén una reducción considerable del tráfico. Se convertirán en calles solo de paso y además tendrán más espacio los peatones. Esperan que vayan los coches más despacio que cuando tenían aceras. Aunque no siempre se cumple este pronóstico.

En Graciano, a pesar de ser ya plataforma única, sigue habiendo conductores que la cruzan a más de cincuenta o sesenta kilómetros por hora. Ahora incluso van más rápido que antes.

Si realmente se levantan todos los aparcamientos de pago, urbanismo tendrá luego que compensar a Vectalia cediendo espacios en otras aceras que ahora no tienen explotación privada. En contra de este modelo se han pronunciado varias asociaciones de residentes y también los comerciantes, que han visto como el público a pie ha migrado según han ido sumando calles sin aparcamientos. El gobierno local pone el horizonte en 2025 y espera completar durante 2024 el perímetro de calles amplias por el centro de Mérida.