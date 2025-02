Juan Casco estuvo cuando se hizo la iglesia del Calvario. Dio clases en el Santa Eulalia. Y cuando empezó las Lágrimas de San Juan en la Semana Santa. También estará en el primer año jubilar de Santa Eulalia. Salió del seminario en el 74. Desde ... entonces, no se ha movido de Mérida. Ha pasado por tres parroquias distintas. Referente a pie de calle para entender la evolución de la ciudad desde su experiencia ahora que llega a los cincuenta años de sacerdote.

–Recuerda usted su primera misa.

–El 9 de junio de 1974 tuve la ordenación. La primera misa la hice en Campanario, mi pueblo, el 13 de junio. Coincidió con el Corpus. Fueron mis compañeros del seminario y sacamos nosotros la procesión. Tengo un recuerdo muy bonito de todo eso.

–¿Pensó en quedarse mucho tiempo aquí?

–Que uno esté cincuenta años en un mismo pueblo o ciudad es algo singular. Yo nunca pedí estar en un sitio u otro. Yo, lo que diga el obispo, me parece bien. Allí voy. Del 74 al 78 estuve en el Calvario. Allí vi como se hizo la iglesia. Era el coadjuntor de Guillermo Soto. También daba clases en el Instituto de Santa Eulalia. Me gustaba mucho la enseñanza y el trato con los jóvenes. Siempre he tenido una especial vocación por trabajar con los jóvenes. Cuando estaba en el Santa Eulalia organizaba viajes a Villagonzalo. Allí dábamos charlas y hablaba con los jóvenes del Evangelio. El otro día estuve desayunando con chicos de 18 o 19 años que son hijos de esos jóvenes que tenían catorce años a los que conocí en el Santa Eulalia. Fue un encuentro muy bonito.

–Y del Calvario a San Juan.

–Luego me mandó el obispo a San Juan Bautista, en María Auxiliadora. Allí estuve desde los cuarenta hasta los sesenta y ocho años. Veintiocho años. Estuve muy bien. Es una parroquia donde encontré a muy buena gente. Les recuerdo muchísimo. Tenía también reuniones de grupos de matrimonio y fue cuando se fundó la cofradía de Las lágrimas. Mi experiencia allí fue muy buena.

–Y de la periferia al centro.

–En Santa Eulalia hago ocho años en julio. Estoy en una parroquia emblemática y se puede decir que es la madre de la fe extremeña y de la fe hispana. Doy muchas gracias al señor y Santa Eulalia. Cada día la voy descubriendo más y voy teniendo más cariño hacia ella.

–¿Cambia el rol de un sacerdote según el destino?

–Las parroquias pueden ser distintas, pero la gente somos más o menos igual. Si tú das cariño a la gente, te lo devuelven. La misión del sacerdote es poner a la gente de cara a Dios. Unirla con Dios a través de los sacramentos de la penitencia y la eucaristía. Eso es lo más importante.

–Nunca pensó en ir a otra parroquia fuera de Mérida.

–Yo me he hecho la idea siempre de que mi sitio está donde me manda el obispo. Lo que te mueve es la gente. Acercarle Dios a la gente. Ese es mi destino.

–¿Y cómo fue la secularización de Mérida en el último tramo del siglo?

–Ahora hay más relativismo. La sociedad de hoy ha perdido la referencia de Jesucristo. Y eso es como perder el norte. Ya no hay una unanimidad de decir por qué algo está bien o está mal. Ahora se dice una cosa y la contraria al día siguiente. Se defiende una idea hoy y mañana otra. Y se ha normalizado. Ese relativismo lo definiría como que nada es bueno o malo, nada es verdad o mentira y todo se ve según el cristal con el que se mire. Hace cincuenta años los puntos morales de referencias eran más visibles. Yo he tratado a jóvenes de entonces y hoy trato con los hijos de los primeros jóvenes que conocí en la ciudad. Las relaciones humanas de entonces no son iguales que los de hoy.

—Ese relativismo le hace ser pesimista.

–El panorama que yo veo no está para tirar cohetes. Pero no me gusta la palabra pesimista. No soy pesimista porque tengo a la fe. Desde la fe veo que Cristo murió y resucitó. Y nos dijo: «Yo estaré siempre con vosotros». Pero está lo que yo llamo la ley del péndulo social. Hay momentos de espiritualidad y de fe y otros de crisis de fe. Yo creo que ahora estamos en esa crisis de fe y abandono, pero confío en que volveremos al otro lado. El secularismo no te puede dar nada. Tenemos el amor de unos a los otros, el perdón y el espíritu de servicio. Nadie te va a dar más que eso. Y tenemos también una visión sobrenatural de la vida. No somos uno más, somos algo una creación maravillosa. Hijos de Dios.

–Descartamos entonces el pesimismo.

–Hay una pasaje bíblico que dice: «Has dado la espalda a la fuente de agua viva y te has ido a un aljibe agrietado que no puede contener el agua». Por eso, insisto, no soy pesimista. Tengo la misma ilusión que cuando salí hace cincuenta años del seminario y empece como sacerdote. La gente que me conoce también lo va viendo. Esa ilusión y esa fe me hacen ser optimista.