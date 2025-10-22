Ifeme acoge este fin de semana la exposición 'Criaturas Jurásicas' Incluye una colección de 40 dinosaurios además de zonas didácticas y experiencias de realidad virtual; el precio de las entradas es de 8 euros para adultos y 6 para menores de 12 años

Celestino J. Vinagre Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Los amantes de los dinosaurios y la saga cinematográfica de los jurásicos están de enhorabuena. Llega a Mérida, este fin de semana, la colección 'Criaturas Jurásicas'. Incluye más de 40 ejemplares de dinosaurios, entre los que se pueden encontrar ejemplares animatrónicos y las especies más famosas como el rex, rriceratops y el velociraptor, entre otras. También permitirá disfrutar de zonas didácticas y experiencias de realidad virtual. Se podrá ver en las instalaciones de Ifeme. El precio de las entradas de es 8 euros para adultos y de 6 para menores de 12 años (pagan los pequeños a partir de los 2 años).

Organizada por la empresa WildProject, la muestra la recreación de ejemplares de dinosaurios con movimientos y sonidos reales, entre ellos las especies más populares como el rex, de 15 metros de largo; el amargasaurus, de más de 13 metros de largo y 5 metros de alto; el triceratops; el velociraptor; el brachiosaurus y el spinosaurus, entre otras.

Está dirigida al público adulto e infantil, a través de un recorrido jurásico que no solo incluye ejemplares de especies, sino también diferentes zonas como la de paleontología, dibujo, cine, colección de fósiles, photocall, raider y castillos hinchables.

Esta exposición dedicada al mundo jurásico, por la que han pasado más de 400.000 espectadores en el último año en otras ciudades españolas, es la primera y única en España que ofrece la tecnología basada en realidad virtual, lo que permite a los y las visitantes vivir una experiencia inmersiva.

Las entradas se pueden adquirir en la web: www.criaturasjurasicas.com o en la taquilla de las instalaciones de Ifeme el sábado y domingo próximos en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.