HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exposición 'Criaturas Jurásicas'. HOY

Ifeme acoge este fin de semana la exposición 'Criaturas Jurásicas'

Incluye una colección de 40 dinosaurios además de zonas didácticas y experiencias de realidad virtual; el precio de las entradas es de 8 euros para adultos y 6 para menores de 12 años

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:11

Comenta

Los amantes de los dinosaurios y la saga cinematográfica de los jurásicos están de enhorabuena. Llega a Mérida, este fin de semana, la colección 'Criaturas Jurásicas'. Incluye más de 40 ejemplares de dinosaurios, entre los que se pueden encontrar ejemplares animatrónicos y las especies más famosas como el rex, rriceratops y el velociraptor, entre otras. También permitirá disfrutar de zonas didácticas y experiencias de realidad virtual. Se podrá ver en las instalaciones de Ifeme. El precio de las entradas de es 8 euros para adultos y de 6 para menores de 12 años (pagan los pequeños a partir de los 2 años).

Organizada por la empresa WildProject, la muestra la recreación de ejemplares de dinosaurios con movimientos y sonidos reales, entre ellos las especies más populares como el rex, de 15 metros de largo; el amargasaurus, de más de 13 metros de largo y 5 metros de alto; el triceratops; el velociraptor; el brachiosaurus y el spinosaurus, entre otras.

Está dirigida al público adulto e infantil, a través de un recorrido jurásico que no solo incluye ejemplares de especies, sino también diferentes zonas como la de paleontología, dibujo, cine, colección de fósiles, photocall, raider y castillos hinchables.

Esta exposición dedicada al mundo jurásico, por la que han pasado más de 400.000 espectadores en el último año en otras ciudades españolas, es la primera y única en España que ofrece la tecnología basada en realidad virtual, lo que permite a los y las visitantes vivir una experiencia inmersiva.

Las entradas se pueden adquirir en la web: www.criaturasjurasicas.com o en la taquilla de las instalaciones de Ifeme el sábado y domingo próximos en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  6. 6 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ifeme acoge este fin de semana la exposición 'Criaturas Jurásicas'

Ifeme acoge este fin de semana la exposición &#039;Criaturas Jurásicas&#039;