Hugo Curiel, el jurídico más joven de la Junta

De las oficinas de Agricultura sale Hugo Alfonso Curiel. 25 años. Del 98. Funcionario del grupo A1, el nivel más alto. Asesor jurídico especializado. Se ... sacó la plaza por concurso oposición a un cuerpo en los que interinos y aspirantes con años de antigüedad tenían ventaja. Partió de cero, de ahí la particularidad de su caso.

No solo porque sea el jurídico más joven de la Junta, sino porque pocas veces se ha colado en un concurso que se valoran los méritos alguien sin ellos. Hijo de dos funcionarios dice que se matriculó en el doble grado de Derecho y ADE porque quería opositar en cuanto tuviera el título universitario. «La vocación de servicio público la he visto desde muy pequeño en casa, hay mucha gente que no se sabe manejar con la administración y quería dedicarme a facilitarle esa relación. Creo firmemente en un administración accesible, He visto como mis padres se preocupan por eso y lo siento como algo propio».

Su primera idea era opositar a Hacienda, pero sabía que si sacaba la plaza tendría que ejerce fuera de Extremadura y prefería quedarse en casa. Acabó la doble carrera en mayo del 21. Dedicó el verano a descansar y el veinte de septiembre conoció la convocatoria para asesor jurídico de la Junta de Extremadura. Vio que salían a concurso 24 puestos, número alto para este tipo de perfiles, pero como la última fue en 2014 tampoco sobraban las oportunidades. En cuanto se publicó la resolución se apuntó a una academia para tener el temario y organizarse.

El 21 de septiembre de 2021 se puso a estudiar. En enero se presentó a una convocatoria de la Diputación de Cáceres para saber cómo era una oposición y en mayo se examinó del primer examen de jurídicas de la Junta. Apenas ocho meses de estudio, pero le dio tiempo a ver los 105 temas. Compitió en esta primera criba con quinientos aspirantes.

Aprobaron 42. Sacó la tercera mejor nota en el tipo test. «Fue un examen muy complicado, muy denso, diría yo, pero salió bien».

Era Hugo el aspirante más joven de los quinientos y consiguió mejor resultado que muchos interinos que llevan años de experiencia en el puesto. Tercera mejor nota. Empezó intuir que tenía posibilidades porque quedaban 44 para 22.

Prácticamente a 2 por plaza. Seguía siendo complicado porque los 43 aprobados restantes arrastraban puntos de mérito y en la nota final le adelantarían aunque el llevara la tercera mejor del test.

El 18 de junio se convocó el examen práctico. También partía con desventaja porque el práctico suele ser el examen que mejor hacen los interinos. Los que ya están trabajando como jurídicos han abierto procedimientos en nombre de la Junta. Se puso al día en cuatro semanas y salió con buenas sensaciones. «Contento porque había resuelto bien el caso práctico, pero nunca pensé que ocurriría lo que pasó después». Hasta finales de noviembre no le dieron la calificación. Mientras tanto, en agosto empezó a trabajar en la Diputación de Cáceres porque aprobó como interino el examen que hizo antes de las jurídicas. Tenía contrato de nueve meses. Al trabajo de Cáceres le llamaron para decirle que en la convocatoria de jurídicas han aprobado 24 aspirantes para 24 plazas. Estaba Hugo entre los aprobados con la cuarta mejor nota del práctico. «Ya sabía que podía aprobar, pero contaba con que los interinos con puntos me pasarían, pero al ser veinticuatro para veinticuatro más las que se agruparon de discapacidad que no se cubrieron, estaba dentro del cupo». En febrero le convocaron para coger destino. Fue el último en elegir precisamente porque todos los otros aprobados, aunque entraron con peores nota de examen le pasaron. «Todo el mundo me dice que no recuerdan a nadie que haya sacado plaza sin puntos de méritos». Quedaban vacantes en Agricultura, Sanidad y Educación. Finalmente, optó por convertirse en asesor jurídico de la consejería de Agricultura. «El campo es mi pasión, me encanta. Mi desconexión durante las oposiciones fue el campo». Ahora se encarga de los expedientes de infraestructuras agrarias.