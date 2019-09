«Los huertos urbanos son también una herramienta pedagógica» La delegada de Educación, Susana Fajardo, en el colegio Trajano. :: J. M. ROMERO Susana Fajardo Delegada de Educación, Diversidad Funcional e Inclusión Activa en la lucha por las causas sociales, ha sido la voz de familias con hijos con discapacidad y este año se estrena como concejala MARÍA BLANCO MÉRIDA. Lunes, 16 septiembre 2019, 08:13

Llegó a Mérida en 1999 por motivos de trabajo. Estuvo trabajando como técnica de Telecomunicaciones en Retevisión durante varios años. Desde hace 14 años lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de educación especial Casa de la Madre, en Mérida; además de vocal de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freapa). Este año se estrena como concejala de Educación, Diversidad Funcional e Inclusión en el Ayuntamiento.

-¿Cómo ha sido la entrada al Gobierno local?, ¿cómo se ha sentido?

TRAYECTORIA Nacida en Jaén 42 años. Estudios Estudió en Jaén un ciclo superior de Técnico de Telecomunicaciones e informática. Trayectoria Primera legislatura en el Ayuntamiento de Mérida.

-Me he sentido bien. Al principio un poco como reubicándome. Tomando conciencia de todas las tareas administrativas que conlleva hacer cualquier contrato. De las cosas pendientes que recibí de la antigua delegada e intentando poner en marcha cosas nuevas para darle impronta a las delegaciones.

-¿Por qué decidió dar el salto a la política?

-Mi recorrido parte desde hace tiempo. Soy una activista por los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo de la educación inclusiva. A partir de ahí conocí a muchísima gente y esto me ha dado la oportunidad de acercarme a este mundo. De alguna forma se hace también política desde el activismo. Cuando Antonio Rodríguez Osuna decidió presentarse de nuevo a las elecciones dijo que necesitaba a alguien. Pensó en mí, me llamó y yo me lo pensé y decidí decir que sí.

-¿Qué experiencia tiene en el mundo del activismo por la inclusión social?

-Mi hijo mayor tiene discapacidad intelectual, física y sensorial. Tiene 14 años y desde entonces llevo todos esos años de lucha por los derechos de las personas con discapacidad. He tenido una evolución donde lo que uno aprende lo desaprende al día siguiente y me parece importante que eso sea así. Creo que es importante tener la mente abierta para seguir aprendiendo y seguir creciendo.

-¿Qué espera que le aporte esta legislatura?

-Espero aprender muchísimo y sobre todo aportar yo. Aportar un cambio de visión e ir avanzando hacia el cambio de modelo que tanto necesitamos. Espero aprender y crecer personalmente, aportar y ayudar.

-¿Qué le gustaría haber conseguido al final de la legislatura?

-Me gustaría, y además creo que tenemos un buen equipo y lo podemos hacer, que las políticas de atención a la diversidad funcional fueran transversales y que fuéramos capaces de desarrollar, desde el diseño universal, políticas y actividades para todo el mundo sin dejar a nadie fuera.

-¿Qué proyectos está desarrollando ahora en cuanto a Diversidad funcional e Inclusión?

-Ahora mismo estamos en una fase de toma de contacto con las asociaciones y los colectivos. Me parece que es muy importante no solo la visión que yo quiera aportar. También es importante conocer de manera global todas las vertientes de todas las personas que estén implicadas en este proceso y a partir de ahí diseñar nuestro propio camino.

-¿Qué puede hacer el Ayuntamiento en educación, aparte de mantenimiento de los colegios?

-Es verdad que las competencias ahora mismo son solo el mantenimiento de los centros educativos. Pero digamos que esa es la competencia escrita. Después están las que tú quieras asumir, y es que la educación también me parece una materia transversal. Me parece que todo lo que hacemos o dejamos de hacer educa, no solamente a los niños sino a toda la ciudadanía. Creo que todo está orientado a la educación o debemos orientarlo de manera transversal a la educación. Es algo implícito. Si vas tomando medidas que son cada vez más inclusivas, medidas para que cada vez más personas se sientan representadas, también estás educando de alguna manera.

-¿Qué medidas, por ejemplo?

-Hay actividades que me gustaría seguir promocionando y poniéndolas en valor, como el proyecto de huertos urbanos que me parece súper interesante. En otras comunidades y ciudades es una herramienta pedagógica inconmesurable y además tiene muchísimo más peso, incluso son propuestas que hacen los centros como mejora. En Mérida lo tenemos pero necesita una puesta en valor y tenemos que ser conscientes del valor pedagógico y de la cantidad de cosas que podemos hacer a partir de ahí.

-¿Cómo pueden educar los huertos urbanos?

-Los colegios de Mérida tienen huertos urbanos, en total hay veinte firmados. Los maestros utilizan estos huertos de forma pedagógica y se podrían utilizar para multitud de asignaturas. Cada vez lo estamos interiorizando más y lo utilizamos más como herramienta. El otro día leí un artículo de un colegio de Madrid que se promocionaba a partir de que tenía huerto. Es una herramienta que nosotros tenemos en muchos centros educativos de Mérida y que no le damos suficiente visibilidad y no está suficientemente valorado. Aparte de eso, nos gustaría apoyar proyectos de patios inclusivos, proyectos de accesibilidad de los centros no solo física sino también cognitiva. Creo que tenemos mucho recorrido para actuar, apoyar proyectos y hacerlos visibles.

Centros educativos

-¿Qué planes tiene para el Centro Especial de Empleo La Encina y el Centro Ocupacional Proserpina?

-La Encina es un centro de trabajo donde las personas que trabajan tienen en su mayoría diversidad funcional. Este centro realiza diversas funciones y queremos volver a ponerlo en marcha y en valor. Que genere no solo empleo sino riqueza para la ciudad. En cuanto al centro Proserpina, allí las personas con diversidad funcional aprenden un oficio. Estamos pendiente del concierto con el Sepad. Además, queremos diversificar las actividades que se hacen y darle un nuevo aire. Y queremos potenciar el vínculo entre los dos centros y los colegios.

-¿Se prevé hacer una modificación del mapa educativo?

-De momento no tenemos competencia en el mapa educativo, aunque sí nos gustaría hacer nuestra aportación y trasladar a la consejería nuestro parecer.