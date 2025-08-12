HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ciudadanos en la Feria consumiendo junto al Arco de Trajano. HOY

Los hosteleros de Mérida pueden solicitar la instalación de barras exteriores en la Feria

La solicitud se realizará hasta el día 22 para unas barras que no podrán ocupar más de 8 metros lineales en fachada

R.H.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:45

Abierto el plazo para que los hosteleros puedan sacar barras exteriores durante la Feria de Mérida. Hasta el viernes día 22 ... los interesados tienen de plazo para registrar una instancia en el Ayuntamiento emeritense. En ese escrito deben informar, entre otros aspectos, de los metros lineales, con un máximo de 8 metros en fachada, que se quiere ocupar de barras, así como el material que sacará a la calle; barriles de cerveza, cajas de refresco, botellero, grifo y «todo aquel material que consideren necesario, así como la calle o calles que ocupa y los días que se pretende ocupar».

