Los hosteleros de Mérida pueden solicitar la instalación de barras exteriores en la Feria

Abierto el plazo para que los hosteleros puedan sacar barras exteriores durante la Feria de Mérida. Hasta el viernes día 22 ... los interesados tienen de plazo para registrar una instancia en el Ayuntamiento emeritense. En ese escrito deben informar, entre otros aspectos, de los metros lineales, con un máximo de 8 metros en fachada, que se quiere ocupar de barras, así como el material que sacará a la calle; barriles de cerveza, cajas de refresco, botellero, grifo y «todo aquel material que consideren necesario, así como la calle o calles que ocupa y los días que se pretende ocupar».

Según informa el Consistorio, la solicitud deberá ir acompañada del nombre del establecimiento que solicita el cambio de velador por barra exterior y el Ayuntamiento comprobará la existencia de licencia de velador vigente e iniciará los trámites necesarios para su aprobación o denegación.

Se informa respecto al horario de barras y veladores, que desde el domingo 31 de agosto, cuando se inicia la Feria, y para el 1 y 2 de septiembre, será de 13 horas a 24 horas. Para el día 3, de 13 horas a 1 de la madrugada. Mientras, del 4 al 7 de septiembre, el horario para las barras exteriores es de 13 horas a 3 de la madrugada

Se concederá esa licencia de acuerdo con un informe de Urbanismo en el que se indican los días de duración de la ocupación y el horario a cumplir. También se reflejará el material autorizado a emplear en la calle como vasos de plástico, lona uniforme para cubrir las barra o equipos.

Aclara el Ayuntamiento que la instalación de barras no elimina la presencia de veladores y se puede permitir la coexistencia de las dos opciones siempre y cuando no superen el espacio autorizado en la licencia.

En los mostradores de la calle no se podrán instalar hornillos, calienta-tapas, barbacoas o cualquier otro instrumental que pueda desprender gases, olores o grasas. Cuando termine el periodo de autorización de esas barras exteriores, las vías deberán quedar libres, «debiendo responder los titulares de la licencia de los desperfectos ocasionados en el pavimento de las calzadas y aceras y retirar cualquier instalación colocada en la vía pública».

Agrega el Consistorio que los hosteleros que participen en la Feria de Día se comprometen a no modificar los precios de su oferta habitual, «pudiendo adaptarla o modificarla por las circunstancias especiales que el servicio masivo requiere, debiendo poner un cartel con los precios en zona visible de las barras».