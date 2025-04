La hostelería emeritense encuentra más dificultad para encontrar mano de obra en verano

MARÍA ISABEL HIDALGO MÉRIDA. Lunes, 8 de agosto 2022, 07:17 Comenta Compartir

Algo más de un mes lleva colgado el cartel de: 'Se busca camarero' en el bar Ararat de la calle Almendralejo, junto al centro de la capital de Extremadura.

Mariam Ghandachyan regenta este local desde hace tres años y comenta que desde entonces no hay tenido problemas de personal al tratarse de un bar pequeño donde actualmente solo trabajan dos camareros.

«Quiero incorporar uno más a la plantilla porque tenemos previsto ampliar la terraza», comenta la propietaria del local.

La capital extremeña cuenta con 230 bares, restaurantes y cafeterías que generan 3.000 puestos de trabajo

«Quiero incorporar un camarero más a la plantilla porque tengo previsto ampliar la terraza»

Este bar no es el único negocio hostelero que busca personal en Mérida, otros negocios de la zona sur también tienen colgados el cartel donde anuncian que se necesita personal. Encontrarlos se está convirtiendo en un problema para muchos de ellos, aunque Paulino Álvarez, presidente de la Asociación de Bares Cafeterías y Restaurantes de Mérida (Abacare), considera que esto es puntual, por el exceso de visitantes que hay en verano. «No es un problema que persista en el tiempo, no debemos olvidar que en de julio y agosto se necesitan extras por el aumento del turismo».

Paulino comenta que la dificultad la encuentran los hosteleros para ampliar personal durante los meses de verano, porque son contratos temporales. «Antes era más sencillo encontrar trabajadores para hacer extras pero cada vez es más complicado». El presidente de Abacare comenta que desde la asociación perciben que el principal motivo por el que muchos negocios no consiguen completar sus plantillas, se da en que muchos trabajadores de la hostelería provienen de las zonas aledañas a Mérida. «No les compensa económicamente trasladarse a trabajar aquí, con la subida del precio del alquiler en la ciudad no sale rentable».

3.000 puestos de trabajo

La capital extremeña cuenta con 230 bares, restaurantes, cafeterías y servicios de cáterin que generan en la ciudad alrededor de 3.000 puestos de trabajo, afirma Paulino.

Con las nuevas medidas introducidas por el Gobierno el presidente de Abacare resalta que estos trabajadores son los que forman parte de las plantillas cerradas, es decir, que son trabajadores fijos o fijos discontinuos. Los cuales perciben un salario de 1.300 euros mensuales, frente a los 80 euros que puede ganar un camarero, que tenga un contrato de fin de semana, «lo que más necesita el sector hostelero en Mérida los meses de verano y durante la Semana Santa», apunta.

Ampliar Local de la Zona Sur donde anuncia que necesita personal. J. M. ROMERO

En este sentido la propietaria del bar 'Ararat' señala que no le urge encontrar personal, porque en estos momentos se «esta llevando a cabo una obra de acondicionamiento en la terraza del local», por lo que hasta que no finalice no se podrá incorporar el nuevo trabajador, que en principio se enfrentará a un contrato temporal. No ocurre lo mismo en otros locales de la Zona Sur donde los contratos que se ofrecen son indefinidos.

Profesionalización del sector

Para combatir este problema la Asociación Abacare ha planteado una formación dual con la escuela de Hostelería de Mérida. «A través de la Escuela Superior de Turismo se está ayudando y trabajando con bares y restaurantes de la ciudad donde los chavales hacen sus prácticas y a veces pueden conseguir en ellos un empleo», comentan desde la asociación, que además intentan traer a través de ONG a trabajadores inmigrantes «siempre y cuando vengan con una calificación y con todos los papeles necesarios», explica Álvarez.

Ante la subida de precios apunta que los salarios no se pueden subir ya que el precio de la luz y el daño que ha hecho la pandemia al sector no les ha dejado recuperarse y «está muy tocado».