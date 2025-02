El Hospital proyecta una UCI abierta que implica a familiares de los pacientes

La UCI de Mérida se escribe con hache de Humanización. Lleva tiempo el Hospital hablando de nuevos protocolos con los pacientes críticos. Sergio Barrena Galán, ... supervisor de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del centro, explica que tienen la necesidad de contar al público cómo trabajan en la UCI.

Hace un llamamiento para pasarse por el Teatro María Luisa los días 16 y 17 de noviembre. No habrá allí una jornada médica al uso con ponencias científicas.

Han organizado mesas redondas, coloquios y participación abierta a todos. La primera jornada de Humanización en Cuidados Críticos pretende ser un encuentro entre sanitarios, pacientes, familiares y vecinos de Mérida. «Al final, todo el mundo, por desgracia, tiene contacto con la hospitalización y hablaremos de humanizar los cuidados de los pacientes y de los familiares». Por eso han reservado una sesión de la jornada para escuchar las experiencias que tuvieron familiares y pacientes.

SESIONES Inauguración Conferencia de Marcelo Pérez Arriaga, médico intesivista jubilado y exjefe de la UCI de Mérida, uno de los promotores de la vocación humanista en las ucis.

Cuidadando la razón y el corazón: Intervienen los doctores Francisco Javier Tejada, Pérez Caballero e Isabel Peña Luna.

Comunicación con y entre pacientes y familiares: Ponencia de Macarena Gálvez Herrer, psicóloga del proyecto HU-CI.

Protocolo de movilización temprana: Fátima Alonso Martínez, DUE Unidad Cuidados Intensivos del Hospital de Mérida.

Contención Zero: Gemma Pérez Gallardo, DUE Mérida.

También participarán los jefes de todos los servicios de los hospitales públicos de la región y del Centro Hospitalario Universitario de Santo Antonio de Portugal. Experiencia inédita también. No hay una mesa común regular en la que los responsables expliquen con detalle lo qué hacen en sus hospitales para humanizar los cuidados.

Recuerda el supervisor que en Mérida trabajan con conceptos y estrategias renovadas. Han puesto en marcha, por ejemplo, un seguimiento a los pacientes postuci. Es la única unidad de Extremadura que lo hace y de las pocas en España. El cuidado va más allá del tiempo en la unidad. Por eso les llaman para consultas posteriores, para estar pendientes de las secuelas físicas o psicológicas que emergen a veces tras una hospitalización crítica. Sigue el modelo de la consulta de marcapasos, donde hay un seguimiento continuado entre los médicos y los pacientes con marcapasos.

Es solo un escalón más para conseguir una UCI de puertas abiertas. Con esa idea trabajan en el servicio. Que no haya un horario cerrado de visitas y que los familiares entren según sus necesidades. «Queremos que la gente entre cuando pueda».

También han diseñado lo que llaman Escuela de Familiares. Los enfermeros y sanitarios de la Unidad enseñan a los visitantes habituales con enfermos cercanos para que participen, por ejemplo, en el aseo diario o puedan darles de comer. Y que conozcan igualmente parte del instrumental de la cama y el box de trabajo. Ayuda a rebajar el nivel de estrés. Que sepan que no todas las alarmas que suenan cuando están en el box indican una emergencia grave o que interpretación hay que hacer de los datos de los monitores.... Han comprobado que cuando las familias conocen el entorno en el que se encuentra su paciente entran con menos ansiedad. «Hay que entender el contexto. Suelen verlos sedados o inmóvil y, de repente, por ejemplo, suena una alarma. Pues les enseñamos que a veces esas alarmas no son preocupantes y que solo es un aviso de un cambio de electrodo o de comida, no de que esté empeorando».

También abordan la movilidad precoz. Cuando llevan tanto tiempo encamados pierden fuerza y agilidad. Para evitarlo, el personal de la unidad, siempre que su estado lo permita, ayudan a que se mueva en la propia UCI.

Todos estos criterios se siguen en función de la ocupación y del tiempo que se quedan los pacientes. Los lunes y miércoles suelen quedar con los que están fuera para que conozcan mejor el funcionamiento de la unidad por dentro. «Todo esto que estamos haciendo necesitamos contarlo y creo además que son experiencia que se pueden aplicar en otras unidades». Muestra el supervisor algunas fotos que se hicieron en la última reunión. Se ve a dos compañeras enfermeras mostrando bombas de respiración o los registros de los monitores a un grupo que escucha en una mesa. Cuesta estimar un número medio de pacientes atendidos en la UCI de Mérida. Puede haber cinco o seis, pero hoy, por ejemplo, tienen ocho. La previsión es que uno se vaya y que entren dos derivados de quirófanos. Y venimos de un verano muy tranquilo, con muy pocos ingresos y con días de dos o tres ingresados.

u

u

u

u

u