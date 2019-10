El hospital de Mérida retrasa las citas de dermatología por la dificultad para cubrir las bajas Consulta de Dermatología en el hospital de Mérida. / HOY Dos facultativos se encuentran de baja y en la actualidad no hay dermatólogos en la bolsa de trabajo de esta especialidad EFE Miércoles, 16 octubre 2019, 15:15

El Servicio de Dermatología del Hospital de Mérida ha tenido que retrasar algunas citas de sus pacientes debido a la baja de dos facultativos y las dificultades para cubrirlas, dado que en la actualidad no hay dermatólogos en la bolsa de trabajo de esta especialidad.

Esta situación ha provocado que «se tengan que retrasar algunas citas», aunque el servicio sigue funcionando tanto en consultas como en quirófanos por parte de dermatólogos del área, han informado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad.

Según han explicado, el Servicio Extremeño de Salud (SES) trabaja para garantizar la asistencia y, con este fin, está colaborando con otras áreas de salud y en un proyecto de teledermatología con atención primaria.

No obstante, precisa que «en la bolsa no hay ahora mismo dermatólogos» por lo que no se puede hacer la sustitución «de manera inmediata».

Apunta además que ésta es una de las especialidades «con menos profesionales» en el Sistema Nacional de Salud.