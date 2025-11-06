El Hospital de Mérida celebra sus terceras jornadas de humanización en cuidados críticos En ellas se abordan asuntos como la sedación, el uso del diario de la UCI o la donación de órganos en casos de eutanasia

Público asistente en el Teatro María Luisa a la jornada de humanización en cuidados críticos durante una de las ponencias.

Celestino J. Vinagre Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Mérida organiza las terceras jornadas de humanización en cuidados críticos. Una cita en la que se busca como mejorar la atención al paciente crítico y a sus familias. Asisten profesionales de varias comunidades autónomas y Portugal, se prolongará hasta mañana y ha sido inaugurado este mañana por la consejera de Salud, Sara García Espada. Julio César Fuster, segundo teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local, ha asistido en representación del Ayuntamiento, que ha cedido el Teatro María Luisa para estas jornadas.

Miguel Benítez, jefe del Servicio de la UCI del Hospital de Mérida, en declaraciones a Canal Extremadura, ha subrayado que «ahora intentamos que todo esté reglado». Ha dicho que existen protocolos claros sobre horarios de visita e información a familiares, con flexibilidad para atender situaciones especiales.

«No es un enfermo encima de una cama sino es una persona encima de una cama», ha subrayado el jefe de Medicina Intensiva. De ahí, por ejemplo, que en la UCI de Mérida tenga su nombre en una pizarra, con información que les ha dado la familia sobre si tienen o no perro o gato, o qué les gusta.

Durante las jornadas se han abordado temas como la sedación en momentos difíciles, el uso del diario de la UCI, o la donación de órganos en casos de eutanasia. También se ha dado espacio a las necesidades espirituales de los pacientes, con intervenciones de psicólogos y representantes religiosos, destacando la importancia de la diversidad, la oportunidad y la protocolización en este ámbito. La presencia de psicólogos, ya presente, o la posibilidad de contar con sacerdotes y pastores de diversas religiones se abordan en una mesa redonda.

Mientras, Julio César Fuster ha comentado que la humanización en la atención sanitaria no «es una moda», sino el ejemplo de la evolución del servicio público de salud, la mejor manera de ver, de forma práctica, una evolución concreta de los servicios públicos. Supone, ha comentado el portavoz del Gobierno municipal, poner el acento en la persona y no solo en la enfermedad, »en la escucha y no solo en la técnica, en la empatía y el acompañamiento y no solo en el tratamiento«.

Ha subrayado que «en medio de los sonidos mecanizados, los datos y las cifras», la humanización es «esa mano que se tiende, esa mirada que calma, esa palabra que devuelve aire antes incluso de que lo haga el respirador» convirtiendo la UCI en un espacio para la esperanza».

Ampliar HOY

De esta manera, ha destacado que en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales, «la tecnología sostiene los cuerpos», pero la humanidad de los profesionales que trabajan en ellas es la que sostiene las almas de los pacientes.

Fuster ha resaltado que desde el Gobierno municipal de Mérida se reconoce la labor de todos los profesionales que en las UCIs y en todos los ámbitos sanitarios «dan un paso más allá del deber para ofrecer una atención con alma».

Además, ha agradecido a los organizadores y al Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital de Mérida «su compromiso y su esfuerzo por mantener vivas estas jornadas, que ya se han consolidado como un referente profesional en materia de humanización».