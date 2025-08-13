El hogar de mayores de la Zona Sur de Mérida acoge el primer taller práctico sobre uso de móviles

El hogar de mayores de la Zona Sur acoge el primer taller práctico sobre el uso de móviles, organizado por el Ayuntamiento ... de Mérida. Este taller intergeneracional se plantea acercar las nuevas tecnologías y el uso básico de los móviles a las personas mayores. Está impartido por dos monitores del campamento urbano de verano de competencias digitales que se desarrolla en el centro de ocio joven del Economato con 10 niños de entre 9 y 14 años.

En este taller de la Zona Sur participan cerca de 20 usuarios hogar de mayores. La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, destacó ayer que desde el Consistorio emeritense «una de las prioridades son las personas mayores y, en aras de esta prioridad, a lo largo de todo el año venimos desarrollando numerosas actividades» dirigidas a este sector de la población. La delegada de Servicios Sociales estuvo acompañada por la alcaldesa en funciones, Carmen Yáñez, y la delegada de Juventud, Laura Iglesias, en su visita al hogar de mayores de la Zona Sur.

Este taller intergeneracional es el primero que se pone en marcha desde el Ayuntamiento pero, según avanzó Alarcón, «nuestra intención es llevarlo durante agosto a otros centros de mayores.

La delegada de Servicios Sociales resaltó que «los beneficios de estos talleres son muchos», puesto que «favorecen la comunicación intergeneracional, permiten disminuir la brecha digital y promueven la inclusión social», entre otros.

El Consejo Local de las Personas Mayores, foro creado para saber qué demandan los mayores, planteó en junio la posibilidad de desarrollar talleres digitales y «qué mejor manera de aprovechar que se están celebrando esos talleres en El Economato para utilizar esas sinergias», finalizó la delegada Alarcón.