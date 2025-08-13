HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
Visita al taller intergeneracional sobre uso de móviles en el hogar de mayores de la Zona Sur. HOY

El hogar de mayores de la Zona Sur de Mérida acoge el primer taller práctico sobre uso de móviles

Participan 20 personas y el Ayuntamiento tiene intención de desarrollarlo en otros centros de la ciudad

R. H.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:47

El hogar de mayores de la Zona Sur acoge el primer taller práctico sobre el uso de móviles, organizado por el Ayuntamiento ... de Mérida. Este taller intergeneracional se plantea acercar las nuevas tecnologías y el uso básico de los móviles a las personas mayores. Está impartido por dos monitores del campamento urbano de verano de competencias digitales que se desarrolla en el centro de ocio joven del Economato con 10 niños de entre 9 y 14 años.

