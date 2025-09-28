Herido un motorista de 52 años tras una salida de vía en la A-5, a la altura de Mérida

Redacción Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:02 Comenta Compartir

Un motorista de 52 años ha resultado herido tras una salida de vía en la A-5, a la altura de Mérida. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 338, en sentido Badajoz, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 14.42 horas de este domingo.

El varón ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital de Mérida. Hasta el lugar del incidente se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Gaurdia Civil y un equipo de emergencia de carreteras de la A-5.