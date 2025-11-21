Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte

R.H. Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:46 | Actualizado 15:09h. Comenta Compartir

Un hombre de 73 años ha resultado herido tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte. El varón, que conducía la moto, sufre traumatismo abdominal y craneal y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital de Mérida.

Los hechos han sucedido en la calle Federico García Lorca de la localidad pacense, según informa el centro de emergencias 112 Extermadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 13,20 horas de este viernes.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local de Mérida.