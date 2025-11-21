HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte

El varón, que conducía la moto, sufre traumatismo abdominal y craneal y ha sido trasladado al hospital de Mérida

R.H.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:46

Comenta

Un hombre de 73 años ha resultado herido tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte. El varón, que conducía la moto, sufre traumatismo abdominal y craneal y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital de Mérida.

Los hechos han sucedido en la calle Federico García Lorca de la localidad pacense, según informa el centro de emergencias 112 Extermadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 13,20 horas de este viernes.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local de Mérida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  4. 4 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  5. 5 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  6. 6

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  7. 7

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año
  8. 8 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  9. 9 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte

Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte