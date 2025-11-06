HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Herido en accidente laboral tras precipitarse de un andamio de dos metros

El varón, de 53 años, sufre trauma cranel y renal y ha sido trasladado al hospital de Mérida

Redacción

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

Un hombre de 53 años ha resultado herido en accidente laboral tras precipitarse desde un andamio, a una altura de dos metros.

El varón sufre trauma cranel y renal y ha sido trasladado al hospital de Mérida en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 12,30 horas de este jueves.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

