Herido en accidente laboral tras precipitarse de un andamio de dos metros

Un hombre de 53 años ha resultado herido en accidente laboral tras precipitarse desde un andamio, a una altura de dos metros.

El varón sufre trauma cranel y renal y ha sido trasladado al hospital de Mérida en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 12,30 horas de este jueves.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

