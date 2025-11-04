HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Herida tras una colisión entre su patinete y un camión en Mérida

La herida, de 49 años, sufre policontusiones y ha sido trasladada al hospital de Mérida en estado 'menos grave'.

R. H.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

Una mujer de 49 años ha resultado herida tras una colisión entre el patinete que conducía y un camión en Mérida.

En concreto, el accidente ha ocurrido en la avenida Felipe Corchero de la capital autonómica, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del suceso a las 19,00 horas de este martes.

La herida sufre policontusiones y ha sido trasladada al hospital de Mérida en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local de Mérida.

