HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Puente Lusitania desde el Paseo de Roma. HOY

Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida

La víctima ha sido trasladada al centro hospitalario con «fracturas»

R.H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

Una mujer de 65 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en la capital extremeña.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, una llamada a la centralita sobre las 14.16 horas alertaba de un accidente de tráfico por atropello con una mujer herida. Rápidamente se activaba para asistir al lugar del suceso una patrulla de la Policía Local de Mérida y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Los sanitarios, tras atender a la mujer en el lugar del accidente, trasladaban a la víctima hasta el Hospital de Mérida en estado «menos grave» con fracturas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  3. 3

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida

Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida