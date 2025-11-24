Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida La víctima ha sido trasladada al centro hospitalario con «fracturas»

R.H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:33

Una mujer de 65 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en la capital extremeña.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, una llamada a la centralita sobre las 14.16 horas alertaba de un accidente de tráfico por atropello con una mujer herida. Rápidamente se activaba para asistir al lugar del suceso una patrulla de la Policía Local de Mérida y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Los sanitarios, tras atender a la mujer en el lugar del accidente, trasladaban a la víctima hasta el Hospital de Mérida en estado «menos grave» con fracturas.