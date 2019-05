«Hago fotografías de cosas feas de Mérida a las que les busco la belleza»

La Mérida real no es la que percibimos, ni la que nos han obligado a ver. La Mérida real está llena de imperfecciones y de grandes errores que muchas veces pasan inadvertidos a nuestros ojos. Esa Mérida que se esconde bajo una amalgama de cables de la luz mal puestos, de carteles descoloridos por la luz del sol que prometían paraísos que no se construyeron o detrás de fachadas imposibles. Esa es la Mérida que ha captado la cámara de fotos de Ceferino López (Mérida, 1954) y que ha reunido en la colección 'Ciudad Incierta', que se puede admirar en la sala de exposiciones del centro Cultural Santo Domingo.

-¿Esta muestra surge, de forma espontánea, de sus paseos por Mérida o ha sido algo premeditado y buscado?

- Hace unos años hice un libro, por encargo, que se llamaba 'Mérida cercana'. Allí plasmé una visión oficial, dulzona y bonita de todos los aspectos de la ciudad. Lo que nos organizan para que digamos que tenemos una ciudad muy bonita. Y por oposición o por contraste se me ocurrió la idea de hacer una Mérida Árida, como se llamaba al principio la colección. Pero durante el proceso de trabajo decidí a quitar ese nombre porque comprendí que lo que veía y fotografiaba podía verse en cualquier lugar del mundo. Se trata de bajar a la tierra, de pisar el suelo y mirar la ciudad con unos ojos más realistas y más críticos. Quizás la imagen que todos tenemos de la ciudad sea más o menos impuesta. Por circunstancia de cómo funciona el sistema, se nos mete en la cabeza una imagen que no es real y que está lejos de la realidad. Ya no vivimos el territorio, no lo compartimos. Tan solo utilizamos la ciudad para dormir y comer. No hay otra función. Y la brutalidad de esa mirada se plasma fácilmente en Mérida con el tipo de urbanismo que tiene.

Pretende que el espectador que vaya a ver su obra no se lo pase bien y se queje de lo que observa

-¿Cuánto tiempo ha tardado en recopilar todas las imágenes?

- En 2017 me diagnosticaron un cáncer de próstata y, como parte del tratamiento, los médicos me recomendaron que anduviera. Me puse a dar paseos todos los días como un tonto y fue cuando pensé en comprarme una cámara pequeñita para ir haciendo fotos de lo que veía y me llamaba la atención. Unos días tenía suerte y encontraba temas. Otros días no. Y esa toma de imágenes se prolongó unos siete meses.

- ¿Y cómo llegó a descubrir esa otra cara de Mérida?

- En principio trabajaba a ciegas. No sabía lo que estaba haciendo. Iba de una manera intuitiva hasta que me di cuenta de por dónde iban los tiros y encontré el hilo conductor. A partir de ahí me resultó más fácil encontrar lo que estaba buscando. Y luego vino la fase de seleccionar las imágenes más llamativas entre las casi 4.000 que hice. En total, calculo que el proceso completo ha durado unos dos años.

- ¿Y qué fue lo que determinó sacar unas imágenes y no otras?

- Comencé con la idea bruta de sacar defectos de la ciudad. Defectos que puede sacar cualquiera que vaya a pasear, basura en un sitio, cables en otro... Pero me di cuenta que tenía que darle un nivel superior a algo que podía hacer cualquiera para que saliera un buen trabajo. Y poco a poco fui encontrando el punto. Unas veces porque la imagen era surrealista, otras veces por la luz que captaba... Hago fotografías de cosas feas de Mérida, pero tratándolas y mirándolas con cariño les busco la belleza.

Ciudad distinta

-¿Cómo definiría esta ciudad vista desde la perspectiva de la que hablamos?

- La ciudad vista desde esa perspectiva desde la que la he mirado yo y la tiene que mirar cualquiera es un desastre, un caos y una desidia absoluta. Yo no me he inventado nada. Es lo que hay. Hay auténticos horrores ahí fuera. Todo parece funcionar en torno al centro y lo demás como si no existiera. Es la ruta que han creado para la visita del turista. Pero si uno se sale un poco de ahí lo que se ve es un escándalo.

-¿Tiene pensado hacer un recorrido con esta exposición por otros lugares?

- En principio no tengo ninguna idea de hacer rotar la muestra. Creo que es una exposición muy local, muy de Mérida, y quizás no se entendería muy bien fuera de aquí. En Mérida provoca un juego divertido en los espectadores, ya que muchos de ellos quieren averiguar dónde está lo que ven. Se crea una relación entre ellos y la obra, en principio, muy simpática. La gente cuando ve la muestra se lo pasa pipa. Y yo me digo que esto es una derrota porque ese no es el efecto que yo quiero conseguir. Yo quiero que lo pasen mal viendo lo que es y cómo está Mérida y que se quejen.