«Tiene que haber todavía muchos mosaicos enterrados en Mérida»

Luisa Díaz culmina varios proyectos. Un busto suyo del Genio de la Colonia se queda en el Europarlamento, pronto instalará el mural de la Mártir ... en la Puerta de la Villa, ha ayudado con la Medusa y empieza también a señalizar las placas del Martirio por el centro.

–¿Está de moda el mosaico?

–Yo tengo el taller desde el año 91 y desde el 91 digo que el mosaico está de moda. Cada vez va a más. En estos momentos, en Milán, hay una restropectiva sobre Doce& Gabbana. Hay varios escenarios y uno está lleno de mosaicos. Hablamos de Dolce Gabbana. De Milán. Y de 2024. Por lo tanto, cuando digo que está cada vez más de moda no es una percepción. Es una realidad.

–¿Y en Mérida?

–En Mérida tenemos que agradecer la labor que hace el Museo Romano. Tiene una gran colección, pero cuando hablas con los visitantes, la mayoría quedan asombrados de los mosaicos que han visto. Yo tengo clientes de Mérida, pero la inmensa mayoría son de fuera. Eso también es verdad. Creo que, poco a poco, va calando. Pero debería haber muchos más mosaicos en la ciudad. Y no lo digo por mí. Lo digo por mis alumnos de la Escuela de Arte. Deberían tener más oportunidades. Y por valorar el Ciclo Superior. Solo hay dos especializados en mosaicos en España. El de Sevilla y el nuestro. Es, por tanto, una enseñanza y una técnica muy de Mérida.

–¿Qué le dice a sus alumnos?

–Son tres años y lo primero que les digo es: «¿Cómo nos habéis encontrado?». porque no hay mucha oferta para estudiarlo. Eso significa que quien viene es porque tiene mucha predisposición a aprender. Y luego les pido muchísima, muchísima paciencia. Que se enamoren del mosaico. Por fortuna, casi todos los que vienen, ya lo están.

–¿Y cuando salen?

–Abren mucho los horizontes. Piensan que es solo mosaico romano. Pero este año, los de segundo, no habían tocado todavía la piedra. Han trabajado con gresite, con vidrio, con azulejos... Yo, cada año aprendo con ellos. Hoy vemos maravillas con materiales muy distintos. Los tenemos también en volumen, no solo planos.

–Hay otras piezas que no son mosaicos que poca gente sabe que son obras suyas.

–Mosaicos míos hay por todo el mundo. Hay un Grupo de Eneas en el Museo de los Foros Imperiales de Roma. Eso poca gente lo sabe. O las esculturas de la rotonda de Mérida: Ceres en la Argentina; la de Proserpina, la de los Donantes de Sangre. O las columnas del Xenodoquio de Santa Catalina. Hay un montón de piezas... pero es que, a mí, lo que me gusta es promocionar el mosaico.

–¿El mosaico más lejano?

–El más lejano creo que llegó a Jordania. Lo valoro mucho porque allí hay muy buenas escuelas de mosaicos, pero un vecino de Mérida que vive allí prefirió llevarse uno nuestro. Hecho aquí.

–¿Y el más grande?

–El más grande que ha salido de aquí está en Oporto, en el archivo histórico. Es una habitación romana. El original se ha quedado debajo y la réplica nuestra se puso encima. Fueron 45 metros cuadrados. Ocupa toda la habitación.

–Cuando se encuentra un mosaico. ¿Hay que llevárselo o mantenerlo?

–Ahora se intenta que el mosaico se quede in situ. Siempre que se conserve y esté protegido, lo ideal es dejarlo. Pero no siempre se puede preservar. Y pongo el ejemplo de Pesquero. Es una villa romana que está cerca de Talavera en dirección Badajoz, junto al Guadiana. En los 80 se sacaron los más importantes y están expuestos en el Arqueológico. Los geométricos permanecieron. Pero es una villa en mitad del campo y en mitad de la nada. Alguien se ha dedicado a fragmentarlos y ha intentar robarlos. En ese caso es obligatorio llevárselo. No están expuestos. No están consolidados, pero era mejor eso que esperar a que poco a poco se vayan arrancando y robando.

–Nos quedan muchos más en Mérida por conocer.

–Tiene que haber todavía muchos figurativos enterrados en Mérida. Creo que solo tenemos una mínima parte de todos los que se hicieron. Quizás no haya otro de la singularidad y la calidad del Cosmogónico en la Casa del Mitreo, porque eso es algo único, pero similares al de los peces de la Casa del Anfiteatro, seguro. Tenemos dos grandes casas excavadas y muchos de los que están en el Museo son de zonas del extrarradio. Eso significa que ha hay muchas casas del interior con mosaicos que no conocemos todavía.