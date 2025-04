«Me hubiera gustado hacer los proyectos que tenía para Mérida»

Representantes de todos los partidos se acercaron ayer a saludar a Gema Fernández Villalobos antes de que abandonara el Centro Cultural Alcazaba. Ha estado ... en el grupo municipal del PP en tres periodos.

–Entró usted en...

–En 2007. Con 19 años. Muy joven. He estado en tres legislatura porque en el último gobierno de Pedro Acedo iba la dieciséis. Pero luego desde el 15 hasta ahora. Yo estuve con Ángel Calle y las dos de Antonio como alcalde. Siempre en la oposición.

–Y ahora que se va, ¿balance?

–De crecimiento personal. Conoces los entresijos de la ciudad y lo difícil que es sacar las cosas adelante. Me quedo con que hay gente de diferentes ideologías preocupados por su ciudad. Entre muy joven y esta experiencia la llevaré toda la vida.

–Cuando uno entra en política con tanta ilusión corre el riesgo del desencanto.

–Yo no he vivido ningún desencanto. En la oposición te dedicas a fiscalizar al que gobierna y eso hemos hecho. Me hubiera gustado estar en el gobierno y hacer los proyectos que tenía para Mérida. Tenía muchas propuestas para mejorar. En el PP hay ahora gente muy comprometida que también las traerán.

–¿Ha percibido muchas diferencias entre los gobiernos?

–En esta legislatura hemos visto que gobernar con dinero es fácil. La de Ángel Calle y la última de Acedo fueron años muy duros.