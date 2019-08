El guitarrista Miguel Vargas iluminará la Feria de Mérida la noche del 29 de agosto Miguel Vargas Molina con sus dos amores, su nieta y su guitarra. :: brígido El gobierno local informa de los horarios durante la feria de los locales en el ferial, en el resto de Mérida y de los requisitos para instalar barras M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Sábado, 17 agosto 2019, 09:16

El guitarrista Miguel Vargas Molina será la persona encargada este año de encender las luces de la Feria. Pulsará el botón de la iluminación festiva la noche del 29 de agosto, gesto que supondrá el comienzo de seis días de fiesta en la ciudad.

Según explicó ayer la primera teniente alcalde, Carmen Yáñez, Vargas ha sido elegido para dar el pistoletazo de salida de las fiestas «porque es una persona que tiene especial relevancia en Mérida, con una trayectoria personal y profesional de reconocida fama internacional con numerosos premios».

Entre sus méritos destaca la forma de tocar por jaleos y tangos Extremeños. Un premio otorgado por el colegio mayor universitario Isabel de España que anteriormente ha recaído en otras grandes figuras del flamenco como Paco de Lucía, el Pele, Félix Grande o Maite Martín.

Las barras deberán estar alineadas a la fachada y no sobrepasar los 12 metros de longitud

La junta de gobierno local también aprobó ayer los horarios de apertura y cierre que afectan al recinto ferial y a los establecimientos de la ciudad durante los días de Feria, que se prolongará desde el 29 de agosto al 3 de septiembre.

En este sentido, Yáñez informó que en el recinto ferial el horario para el viernes y sábado será hasta las 9 de la mañana. El resto de día estará abierto hasta las 8. En el resto de establecimientos de la ciudad los bares y cafeterías tendrán que cerrar a las 6 de la mañana, mientras que los establecimientos especiales podrán hacerlo hasta las 7.

También se dio cuenta de los trámites y condiciones que habrá que cumplir si un local quiere ocupar la vía pública con la instalación de barras en el exterior.

Aquellos que tienen autorización para montar veladores no pueden compaginar veladores y barras. Y los que no tienen veladores deberán cumplir medidas de accesibilidad y no obstaculizar el paso de peatones ni vehículos.

Yáñez indicó que las barras deben estar alineadas a la fachada del establecimiento y no pueden tener más de 12 metros lineales.

Así, el jueves, lunes y martes podrán estar abiertas desde las 13 horas hasta las 12 de la noche y el viernes, sábado y domingo desde las 13 horas hasta las 3 de la mañana. Solo podrán poner música los establecimientos con licencia 2 y 3 de la Ordenanza de protección frente a la contaminación acústica y el sonido no podrá superar los 65 decibelios.

Premio a Emerita Lvdica

Otro de los temas de los que se dio cuenta ayer en la junta de gobierno local es la decisión, por parte de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, de otorgar el Premio Genio Protector de la Colonia Augusta Emerita en la modalidad de instituciones, en su XXVI edición, a la celebración en Mérida de Emerita Lvdica.

Asimismo, se ha decidido la cesión del derecho de uso sobre las instalaciones del campo de vuelo de aeromodelismo de radio control al Club Deportivo de las Ventosillas. «Este club ya tenía la cesión de las instalaciones para desarrollar sus actividades. Lo que se ha hecho es renovar dicha cesión por cinco años».

También se ha aprobado el compromiso de gasto futuro para el acuerdo sobre los intereses de demora en los terrenos situados en la avenida Vía de la Plata. Yáñez explicó que en la primera parte de las inversiones financieramente sostenibles se aprobó la expropiación, con acuerdo previo, de la cuña de la Rotonda de las Abadías. «Dentro de esas inversiones se puede pagar la expropiación por 251.263,22 euros. Lo que se ha aprobado es el compromiso de pago en 2020 de 6.481,22 correspondiente a los intereses de demora».