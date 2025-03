«Los guías somos los embajadores de la ciudad»

Desde 1990 se repite cada 21 de febrero el Día Internacional del Guía de Turismo. En muchas ciudades se organizan estos días visitas especiales, se ... entregan premios y se programan agendas para reivindicar una figura profesional cada vez más demandada en Mérida. «Antes éramos más invisibles, ahora ya nos valoran más». Encarna Pacheco celebró ayer su día trabajando. A las cinco y media dejó al grupo con el que había recorrido el Teatro Romano.

–¿Cómo empezó usted en esto?

–En 1997. Yo soy guía oficial de Extremadura, pero casi siempre hago Mérida. Entonces estudiaba Derecho y salió el curso de especialización de la Dirección General de Turismo. Nos prepararon y nos habilitaron. Después hicimos un año de prácticas. En 1998 empecé a trabajar. Los primeros cuatro años estuve haciendo puerta. No había tanto turismo en Mérida como ahora. Te ponías en la puerta del Teatro y a esperar que alguien te contratara. Un día trabajabas y otros no. Ahora ya tengo una cartera de clientes y de agencias de viajes que me llaman previamente.

–¿Qué debe tener un guía de turismo en Mérida?

–Primero profesionalidad. Formado y cualificado. Hay que mostrar el legado de una forma amena. Vas a estar dos horas o dos horas y media con un grupo de gente a los que le interesa la ciudad. Yo siempre digo que somos el embajadores de la ciudad. Si lo transmites bien, pues la gente se irá con buen sabor de boca de la ciudad. Si lo haces mal, pues a lo mejor no viene más. Nunca debemos olvidar esa responsabilidad que tenemos. Si uno no valora la ciudad o la comunidad en la que vive, difícilmente vas a poder ser un buen guía, por muy cualificado que estés igualmente.

–¿Qué es lo que más le gusta enseñar de la ciudad?

–Yo hago una ruta nocturna por todos los monumentos iluminados abiertos. El Puente Romano, Alcazaba, Templo de Diana, Arco de Trajano, Templo de la Concordia y en este circuito siempre triunfa el Acueducto de los Milagros. Destaca y sorprende por encima del resto. Pero hago también rutas dentro de los monumentos y en este caso, la joya de la corona todos sabemos cual es. El Teatro Romano triunfa siempre.

–Sorprende la cantidad de visitantes que repite en el Teatro.

–Sí, porque hay gente lo ha vio hace años y cuando viene ha cambiado. El monumento es el mismo, pero el conocimiento no. Mérida es un yacimiento en continua excavación. Eso nos obliga a nosotros a estar continuamente formándonos.

–Qué tipo de grupo contrata una guía en Mérida.

–De todo tipo. Ya no es como antes. Es un servicio que los viajeros habituales han incorporado. Vayan donde vayan prefieren un guía. Yo tengo grupos de gente joven y mayores. Hay que saber adaptarse también al público. A veces me contratan historiadores y arqueólogos, que saben muy bien lo que están viendo. Entonces puedes preparar una visita más técnica. Y después tienes a público no muy interesado por la arqueología o por el mundo romano, pero cuando pisan el monumento y entran en el Teatro se les despierta la curiosidad por saber. Y nosotros contribuimos a la transmisión de esa pasión naciente para que siga luego interesándose.

–Le pone nerviosa los visitantes que ven el Teatro en veinte minutos.

–Me da pena. Pagan una entrada y no se llevan la esencia de lo que ven. Yo paso dos horas o dos horas y media con cada visita. Creo que con un guía te llevas una visita más real y completa. Y contratar un guía es accesible.