Guardiola: «Me siento decepcionada con Fátima Mulero. Ha sido un error que asumo y del que aprendo»

Fulmina María Guardiola a Fátima Mulero. Hace una semana la presentó como una candidata ilusionante para el PP por su trayectoria empresarial en Auticmo y en los últimos días ha descubierto tantas dudas sobre esta trayectoria que ayer por la tarde le llamó para ... decirle que perdía su confianza. Le respondió luego Fátima Mulero por mensaje que dimitía y que prefería mantener la privacidad a partir de ese momento.

Se aparta Fátima Mulero sin dar su versión y deja a María Guardiola explicar la decisión política. «Yo no me siento nadie para juzgar a ninguna persona, pero sí tengo la obligación de exigir una conducta ejemplar a todas las personas que quieran asumir una responsabilidad pública en este proyecto. Fátima Mulero no va a ser la candidata por el PP de Mérida. Me siento engañada, he cometido un error y quiero subsanarlo». No dio más detalles sobre las razones concretas por respeto a alguien que ya está fuera de la vida pública, pero se deduce de sus explicaciones una pérdida de confianza total.

Se ha comprometido a designar lo antes posible a un candidato de confianza, que venga a la política con transparencia, que tenga conocimiento pleno de sus obligaciones y que acredite la ejemplaridad que se debe exigir a alguien que quiera servir a Mérida. No es casual esta lista de tres requisitos: transparencia, obligación y ejemplaridad porque entiende la presidenta regional del PP que con Mulero no se cumplía.

En política, dijo, hay dos tipos de errores, los que se asumen y los que se tapan. «A mí me van a encontrar siempre en los primeros, cuando falle, que aspiro a fallar lo menos posible, lo voy a reconocer. No voy a utilizar fontanería».

Hace una semana tenía claro que Mulero era le mejor opción para Mérida. No tenía ninguna duda por sus reconocimientos y sus iniciativas empresariales, pero reconoce que hoy no puede defender su idoneidad.

Insistió varias veces para no dejar a dudas, que la salida de Mulero tiene que ver solo con el respeto y el decoro que tienen por Mérida. «Estoy triste y decepcionada. De todos los errores se aprende y yo de esto me llevo una lección que la llevaré conmigo para siempre».

En esta semana ha tenido María Guardiola varias conversaciones con Fátima Mulero y le ha hecho varias preguntas que le inquietaban para despejar dudas y asegurarse de que la decisión que tomó hace una semana fue la apropiada, pero las respuestas que le dio no le valió y decidió destituirla.