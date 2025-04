La Guardia Civil de Mérida alerta del aumento de estafas usando la inteligencia artificial

La semana institucional de la Guardia Civil va más allá de los desfiles y las exhibiciones. Incluye también sesiones técnicas sobre seguridad pública. El Centro ... Universitario de Mérida ha reunido a expertos en inteligencia artificial y han abordado sus aplicaciones en entornos delectivos.

El Centro Universitario de Mérida forma a universitarios de la rama de las telecomuniciones y a profesionales que trabajarán con las tecnologias emergentes. Generó mucho interés el tema porque se llenó el salón de actos del centro –era un acto abierto al público y no solo a estudiantes– y hubo más de quinientos interesados de toda España conectados siguiendo la sesión por videoconferencia.

Participó en la mesa principal Enrique Ávila, que dirige el centro de análisis y prospectiva de la Guardia Civil. Funciona este servicio desde hace 25 años y se encarga de detectar amenazas emergentes y proyectar cémo pueden afectar en el futuro. La inteligencia artificial, compara, es como un cuchillo. «Depende del uso que le demos». Lo califican como un elemento disruptivo que impacta sobre el mercado laboral y la economía, pero también sobre las relaciones sociales. «Influye sobre nuestra psicología y eso abarca la seguridad pública. Nosotros tenemos que ser punta de lanza y conocer esta tecnología en provecho de la seguridad ciudadana». Desde la Guardia Civil quieren que la gente atisbe lo que viene y cómo pueden autoprotegerse. «Como ciudadanos tenemos que entender a qué nos enfrentamos». Se ha hablado mucho en los últimos meses de la inteligencia artificial generativa con capacidad para crear imágenes, audios o textos que pueden parecer auténticos.

«Con la inteligencia artificial hay cosas que antes los malos no sabían y ahora empiezan a saber». Están detectanto un aumento de intentos de estafas cada vez más sofisticados. En el phishing, por ejemplo, hasta hace poco tiempo cuando llegaban correos electrónicos pidiendo datos bancarios bastaba revisarlos con cuidado porque se detectaban frases incorrectas y errores de traducción. Ahora, explica el experto, en cinco minutos, no solo te generan un email creíble y bien traducido a cualquier idioma con una tasa de perfección del más del 99%, sino que además se conecta a la red, se baja la voz de un compañero de trabajo o amigo, la clona y es ese compañero es el que te está pidiendo que adjuntes un email que luego aprovechan para robarte datos personales confidenciales. «Eso está ocurriendo cada vez más». También pidió familiarizarse con la agnotología, detectar la voluntad manifiesta de crear desconocimiento en la población. Un paso más de la desinformación. «Hemos visto como en determinados procesos electorales se han repetido acciones deliberadas de desinformación. Pero en otros escenarios se da la agnotología, que la gente no acceda a verdades científicas. Eso está a la orden dela ída». En defensa también están ven como la inteligencia artificial se aplica ya en conflictos abiertos.

También participó en la sesión Emilio Verón, teniente coronel del gabinete técnico de la dirección general de la Guardia Civil. Explicó que la jornada de trabajo en Mérida se encuadra en la difusión de la promoción de la cultura de seguridad hacia la sociedad que quieren hacer para proteger de los delitos.