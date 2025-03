Todos los grupos de la final de Mérida arriesgan en una noche con muchas quinielas

A las nueve y cinco se puso en el escenario el mejor presentador de este concurso. Marco Cortés con su traje nazareno recibió a la ... tronista Mérida. Luego los solteros y enteros desfilaron por el escenario. El show televisivo de Juego de Tronos abre la final. Sintonía de la noche entera y el público con las palmas. Mérida te enamora aquí está tu pretendiente.

Defensa valiente de los migrantes del Prado. Bocas idiotas y profundos miserables los que difunden bulos en la ciudad. Aplauso cerrado del María Luisa. Se pusieron serios los solteros. Emocionaron cuando cantaron su homenaje a Los que faltaban, su comparsa hermana. Pasodoble emotivo. Lloraron. Se recompusieron luego con la turuta. La batalla de gallos. Cuanto malos rollos en el Carnaval Romano a ver si aprendemos de Iván Patiño. Aviso a navegantes. Cameo de Marc, el pretendiente de First Dates y Félix volvió a prometer que traerá pronto una comparsa. Turuta de oro.

Entró luego en la final la comparsa Las iguales. Las favoritas para reeditar su primer premio por quinto año. Sorprendieron en la semifinal con su puesta en escena. Sobre un tejado cantan. Cantamañanas de las Sindicales. Viven Mérida en grupo. Escala de voces y pasodoble a los niños. Casi todas las iguales son madres. Dejan a sus familias en casa para ensayar. No siempre es fácil. Y ayer se lo dijeron al público. El escenario fue una guardería.

Entró Tagorichi luego con su academia de estética. Que pase Santi Amaro que también necesita votos. Serpentinas en febrero. Un salón concurrido. Entró Tenti, que lo comparte todo en el Facebook y los chicos de Lokacostao.

Carmina Revienta fue la sorpresa de la semifinal. Comparsa nueva pero con voces con experiencia. También femenina. Cantan al karma. Aunque vaya de duras, reconocen que en realidad no son nadie. La vida es solo un momento no pierdas detalle. No sea que se escape. Nunca dejes para mañana lo que te mueve y te da ganas de enamorarte. Hay que crear en el karma. No pierdas la esperanza, lo mejor está por llegar. Mensaje optimista el que dejaron. Este año la fiesta la pongo yo. La mejor actuación coral en el teatro.

Y con La marara llegó la fiesta. Música de Supermán y su alter ego, Super Román, colgado del escenario. Intentando volar. De Calamonte vengo detrás de un tractor y me quedo sin vuelo. Convirtieron el auditorio en una discoteca para animarle. Son los más veteranos pero los que más revoluciones llevan encima. Ganadores para el público. Un romano nunca se rinde. Que nadie se engañe. Emerita Ludica no es un Carnaval. Esa es la identidad. Aquí ya no hay la apatía como la de los Carnavales de los 90.

Los locos, de Villafranca. Comparsa también en las quinielas. Vienen de fuera. Lo dijeron. Pero Mérida es su locura y nunca se van a curar. Terminó Lokacostao y sus miedos. Le asusta todo. Los sitios altos, al jurado conjunto porque le ven como comparsa.

Arriesgaron todos los grupos en la final. Disfrutó el público y ahora esperan el veredicto.